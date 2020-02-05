‘Gariban Dostu’ İsmet Gezgin son yolculuğa uğurlandı

'Eşkıya İsmet' lakaplı İsmet Gezgin, 76 yaşında hayatını kaybetti. Babası Gezgin'in, kendi babasını hiç tanımadığını söyleyen kızı Cavidan Gezgin, onun hayat macerasını anlatt.

İzmir'de gariban dostu olarak isim yapan ve uzun süre kaldığı cezaevinden çıktıktan sonra mobilya ve marketçilik sektöründe adını duyuran 'Eşkıya İsmet' lakaplı İsmet Gezgin, 76 yaşında hayatını kaybetti. Yıllarını, kazandığı parayla çevresindeki gariban ve kimsesizlere el uzatarak geçiren 'Eşkıya İsmet'in ilginç hikayesini kızı Cavidan Gezgin anlattı. Babası Gezgin'in, kendi babasını hiç tanımadığını söyleyen Cavidan Gezgin, onun hayat macerasını şöyle anlattı:"Babam 1944'te doğduğu Yugoslavya'dan, 9 yaşında ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç etmiş. Çok fakir bir ailenin içinde kendini bulan küçük İsmet'in hayali çok paraya sahip olmak ve bunu parasızlara dağıtma isteğiymiş. Bu hayalini gerçekleştirmek için 1962'de arkadaşı Atilla ile banka soymaya karar vermiş ama becerememişler ve mahkemeyle ilk tanışması bekçinin silahını almaktan olmuş. 8 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılarak Buca Cezaevi'ne gönderilmiş."Burada yattığı 2.5 yıl boyunca cezaevi düzenini protesto etmek için isyanlar çıkaran, işkenceler gören, prangaya vurulan ve tek kişilik hücrede cezasını geçiren Gezgin, sırasıyla Balıkesir ve Manisa cezaevlerine gönderildi. Manisa'da hasta numarası yaparak kaldırıldığı yeniden hapse mahkum edildi ve 1968'de özgürlüğüne kavuştu.Kızının anlattığına göre hayatı boyunca silah taşımayan Gezgin, hapisten sonra ticarete atıldı. Kıraathane açtı, marketçilik ve mobilyacılık yaptı, askeriyeye meyve sebze müteahhitliğine başladı. Bu işi 2005'e kadar yürüten Gezgin hep gariban babası oldu, kazandığı parayı yardıma ihtiyacı olanlara dağıttı. Para kazanması gerektiği için kaçtığı askerliğe 1996'da 52 yaşındayken alındı. Yıllarını kazandığını dağıtmakla geçirdiği için 'Gariban Babası' olarak nam yapan İsmet Gezgin, dün Çamdibi Gürerler Camii'nde ikindide kılınan cenaze namazı sonrasında, Çamdibi Mezarlığı'nda son yolculuğa uğurlandı.FATİH ŞENDİL