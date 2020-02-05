İzmir’de kadın nüfusu erkeği geride bıraktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ''Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2019 Sonuçları''nı açıkladı. Türkiye'nin nüfusu, 2019'da bir önceki yıla göre 1 milyon 151 bin 115 kişi artarak 83 milyon 154 bin 997 kişiye ulaştı.

TÜİK 2019 Türkiye nüfus verilerini açıkladı. Türkiye nüfusu 83 milyon 997 kişiye ulaşırken, İzmir'in nüfusu ise 4 milyon 367 bin 251 kişi olarak belirlendi. Ayrıca İzmir'de kadın nüfusu erkek nüfusunu geçti. Türkiye nüfusu bir önceki yıla göre 1 milyon 151 bin 136 kişi artarken, kadın nüfusu 41 milyon 433 bin 861, erkek nüfusu ise 41 milyon 721 bin 136 kişi oldu. Nüfusun yüzde 50.2'sini erkekler, yüzde 49.8'ini kadınlar oluşturdu. İzmir nüfusu ise geçen yıl 4 milyon 320 bin 519 iken bu sene 46 bin 732 artarak 4 milyon 367 bin 251'e yükseldi. Kadın nüfusu 2 milyon 192 bin 932 kişi, erkek nüfusu 2 milyon 174 bin 319 kişi olarak açıklandı. Kadın nüfusu oranı yüzde 50.2 erkek nüfusu oranı ise yüzde 49.8 olarak belirlendi.