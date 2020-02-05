İzmir'de korkunç manzara! Buca’da korku filmi gibi imalathane

Halk sağlığı açısından sürekli gündeme gelen tavuk döner satışı İzmir'de mercek altına alındı. Merdiven altı tavuk döner imalathanesine yapılan baskında 3 ton sağlıksız eti imha etti. Tuvaletin yanında, yerlerde ve açık havada muhafaza edilen etlerden yapılan dönerleri gören yetkililer, korkunç manzara karşısında şoke oldu.

İzmir'de vatandaşın sağlığıyla oynayan merdiven altı bir işletmeye baskın yapıldı.