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'de korkunç manzara! Buca’da korku filmi gibi imalathane

İzmir'de korkunç manzara! Buca’da korku filmi gibi imalathane

05.02.2020, 10:24

Halk sağlığı açısından sürekli gündeme gelen tavuk döner satışı 'de mercek altına alındı. Merdiven altı tavuk döner imalathanesine yapılan baskında 3 ton sağlıksız eti imha etti. Tuvaletin yanında, yerlerde ve açık havada muhafaza edilen etlerden yapılan dönerleri gören yetkililer, korkunç manzara karşısında şoke oldu.

'de vatandaşın sağlığıyla oynayan merdiven altı bir işletmeye baskın yapıldı.

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