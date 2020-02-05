Senin konuşmaya yüzün var mı

CHP’li Tuncay Özkan, İzmir’de belediyelerle yaptığı asansör muayene ve medya abonelik görüşmeleri ortaya çıkınca öfkeden deliye döndü. Sosyal medyada çok sayıda vatandaş ise, Özkan’a çok sert tepki gösterdi.