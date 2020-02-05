Senin konuşmaya yüzün var mı

CHP’li Tuncay Özkan, İzmir’de belediyelerle yaptığı asansör muayene ve medya abonelik görüşmeleri ortaya çıkınca öfkeden deliye döndü. Sosyal medyada çok sayıda vatandaş ise, Özkan’a çok sert tepki gösterdi.
İzmir'deki CHP'li belediyeler üzerinden yaptığı asansör muayene ve medya abonelik girişimleri deşifre edilince adeta çıldıran CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'a vatandaştan tokat gibi cevap geldi. Yaptığı sosyal medya paylaşımıyla Yeni Asır'ı hedef almaya çalışan Özkan'a cevap veren sosyal medya kullanıcıları "Kuyruğundan yakalanınca niye cıyaklıyorsun?", "Senin hala konuşmaya yüzün var mı?" ifadelerini kullandı. Bir sosyal medya kullanıcısı da Özkan'ın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile yaptığı röportajın fotoğrafını paylaşırken bir başka kullanıcı da "İtibarını TV'ni FETÖ'ye ya satarak mı kazandın sayın vekil?" diye sordu.
YENİ ASIR YAZDI
Tuncay Özkan, geçtiğimiz aylarda AND isimli bir asansör muayene firmasının yetkilisi ile İzmir'deki CHP'li belediyeleri tek tek gezmişti. Ayrıca, Özkan'ın kontrolünde olduğu iddia edilen bazı medya kuruluşlarının, İzmir'deki CHP'li belediyelerden aylık abonelik bedeli üzerinden ciddi bir gelir elde ettiği anlaşılmıştı. Yeni Asır, bunları deşifre etmişti. Yeni Asır'ın haberleri üzerine adeta çıldıran Özkan, kendini savunmaya çabasına girerken Yeni Asır'ı hedef almaya çalıştı.
İŞTE GELEN CEVAPLARDAN BAZILARI
@Kaptanenginn: Senin hala konuşmaya yüzün var mı ne pişkin bir adamsın?
@AtaSelanikli: (FETÖ elebaşı ile röportaj fotoğrafını paylaşarak)... Tuncay bu sensin. Rüşvet ve beslemenin belgesi mi olur? Sen CHP bütçesini hortumladın seni gidi seni... Maskeli FETÖ'cü
@BadMann74361599: Kuyruğundan yakalanınca niye cıyaklıyorsun?
@m_b_y: 40 yıldır biriktirdiğin itibar bu mu? Puhahahah:)
@Onur_Ozgnc: (Özkan'ın Elazığ depreminde devleti karalamak için kullandığı yanlış fotoğrafı kullanarak) Bu 40 yıl biriktirilmiş hali mi bence yeni başlıyorsun biriktirmeye? İlk fırsatta yalan bir resimle devletini kötüleyen bir birikim.
@Kaptanenginn: Senin hala konuşmaya yüzün var mı?
@deniz66996279: Sen ve itibar çok uzak olgular...
@Akinca00: İtibarını TV'ni feto ya satarak mı kazandın sayın vekil. Kusura bakma Tuncay Bey!
YENİ ASIR YAZDI
Tuncay Özkan, geçtiğimiz aylarda AND isimli bir asansör muayene firmasının yetkilisi ile İzmir'deki CHP'li belediyeleri tek tek gezmişti. Ayrıca, Özkan'ın kontrolünde olduğu iddia edilen bazı medya kuruluşlarının, İzmir'deki CHP'li belediyelerden aylık abonelik bedeli üzerinden ciddi bir gelir elde ettiği anlaşılmıştı. Yeni Asır, bunları deşifre etmişti. Yeni Asır'ın haberleri üzerine adeta çıldıran Özkan, kendini savunmaya çabasına girerken Yeni Asır'ı hedef almaya çalıştı.
İŞTE GELEN CEVAPLARDAN BAZILARI
@Kaptanenginn: Senin hala konuşmaya yüzün var mı ne pişkin bir adamsın?
@AtaSelanikli: (FETÖ elebaşı ile röportaj fotoğrafını paylaşarak)... Tuncay bu sensin. Rüşvet ve beslemenin belgesi mi olur? Sen CHP bütçesini hortumladın seni gidi seni... Maskeli FETÖ'cü
@BadMann74361599: Kuyruğundan yakalanınca niye cıyaklıyorsun?
@m_b_y: 40 yıldır biriktirdiğin itibar bu mu? Puhahahah:)
@Onur_Ozgnc: (Özkan'ın Elazığ depreminde devleti karalamak için kullandığı yanlış fotoğrafı kullanarak) Bu 40 yıl biriktirilmiş hali mi bence yeni başlıyorsun biriktirmeye? İlk fırsatta yalan bir resimle devletini kötüleyen bir birikim.
@Kaptanenginn: Senin hala konuşmaya yüzün var mı?
@deniz66996279: Sen ve itibar çok uzak olgular...
@Akinca00: İtibarını TV'ni feto ya satarak mı kazandın sayın vekil. Kusura bakma Tuncay Bey!
Senin konuşmaya yüzün var mı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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