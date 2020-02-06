Büyükşehir’in bir afet müdürlüğü bile yok!

zmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Biz belediye olarak depreme hazırız ama İzmir hazır değil" açıklamasında bulunurken çok konuşulacak bir ayrıntı ortaya çıktı. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde afetlere hazırlık çalışmalarını tek elden yürütecek bir müdürlüğün bile olmadığı anlaşıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Biz belediye olarak depreme hazırız ama İzmir hazır değil" açıklamasında bulunurken çok konuşulacak bir ayrıntı ortaya çıktı. 17 aktif fay hattı bulunan kentte Büyükşehir Belediyesi bünyesinde deprem başta olmak üzere afetlere hazırlık çalışmalarını tek elden yürütecek bir müdürlüğün bile olmadığı anlaşıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı bulunurken, İzmir'de bir müdürlüğün bile olmaması "Bu nasıl hazır olmak?" dedirtti. Büyükşehir'in Konak'taki binasının depreme dayanıksız olduğu yıllar önce tespit edilmesine rağmen hala güçlendirilmemesi de dikkat çekti.

'MASTER PLANI YOK'

Büyükşehir Belediye Meclisi'nde CHP, AK Parti ve İP'li 9 üyeden oluşan Deprem ve Afet Komisyonu, belediyede deprem master planı hazırlanması gibi çalışmaları yürütecek bir müdürlüğün kurulması için adım attı. Komsiyon olarak Genel Sekreter Buğra Gökçe ile yaptıkları görüşmede bu talebi gündeme getirdiklerini belirten AK Partili Üye Ayşegül Duran Türker, "Konuyu Başkan Soyer ile görüşeceğiz. Amacımız 30 ilçede oluşturulacak birimlerin tüm bilgilerinin toplanması. Deprem master planının da yapılmasını önerdik. Yaptıracağız dediler ama konu kapatıldı. Riskli binaların belirlenmesi lazım ama bu çalışmayı yürütecek bir müdürlük yok. Her birim kendi çapında bir şey yapmaya çalışıyor o kadar" ifadelerini kullandı.



'KENDİ BİNASI ÇÜRÜK'

Afet ve Deprem Komisyonu Üyesi AK Partili Hüsnü Boztepe de, "Depreme önceden hazırlık yapacak ve bunları koordine edecek bir birim yok. Zayıf binalar ile alt ve üstgeçitlerin belirlenmesi gerekiyor. Sayın Soyer 'Büyükşehir olarak hazırız' diyor ama daha kendi ana binası bile depreme hazır değil" açıklamasını yaptı.