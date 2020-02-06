  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > Her şey Asel bebek için...

Her şey bebek için...

Her şey Asel bebek için...

06.02.2020, 10:21

'de, Hüseyin ve Gülsemin Karakuş çiftinin 9 aylık bebekleri , doğduktan sonra üç kez kalbi durmasına rağmen yaşama tutundu. Epilepsi belirtileri gösteren, ancak tam olarak teşhis edilemeyen hastalığı nedeniyle doğduğundan beri nöbet geçiren Asel bebek, ailesinin hastane odasına çevirdiği evde, cihazlara bağlı olarak nefes alabiliyor.

Karabağlar ilçesinde oturan Hüseyin ve Gülsemin Karakuş çiftinin üçüncü çocukları 9 aylık , dünyaya geldiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde solunum sıkıntısı nedeniyle Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Epilepsi belirtileri gösteren, ancak tam olarak teşhis konulamayan hastalığı nedeniyle doğduğu günden beri nöbet geçiren bebeğin, tedavisi devam ederken üç kez kalbi durdu ve doktorların müdahalesiyle hayata tutunabildi.

HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYINIZ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Her şey Asel bebek için... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN