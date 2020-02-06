İzmir'de her yağmurda aynı sorun

İzmir'de, dün yaşamı olumsuz etkileyen lodos ve fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından şehirde hayat normale döndü. Denizin taşması nedeniyle iş yerlerini su basan esnaf duruma tepki gösterdi

İzmir'de dün saatteki hızı 70 kilometreyi bulan lodos ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Lodos nedeniyle Karşıyaka ve Konak'ta deniz taşarken, zaman zaman etkili olan sağanağın da etkisiyle cadde ve sokaklar göle döndü.