Kordon gölü!

Birinci Kordon yağmur ve deniz suyuyla doldu. Cumhuriyet ve Gündoğdu meydanları su altında kaldı. İzmirliler, göle dönen yollardan adeta cambazlık yaparak geçebildi.

İzmir'de dün etkili olan şiddetli lodos ve yağmur, her yağışta olduğu gibi yine hayatı felç etti.Yağış nedeniyle trafik durma noktasına geldi, bazı noktalarda rüzgarın etkisiyle ağaçlar devrildi.Kordon ve Karşıyaka sahili sular altında kalırken, kentte vapur ve tramvay seferleri yapılamadı.