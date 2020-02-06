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Rezal''

Rezal'et'
Giriş Tarihi: 6.2.2020

İzmir'in Buca ilçesinde ekipler ruhsatsız imalathaneye baskın yaptı, skandal görüntüler ortaya çıktı. Sağlıksız koşullarda döner haline getirildiği belirlenen 3 ton imha edildi.

Halk sağlığı açısından sürekli gündeme gelen tavuk döner satışını Buca Belediyesi de mercek altına aldı, merdiven altı tavuk döner imalathanesine baskın yaptı ve 3 ton sağlıksız eti imha etti.

Ruhsatsız olarak faaliyet gösteren işletmenin, çeşitli markalardan tedarik ettiği tavuk ve hindi etlerini sağlıksız koşullarda döner haline getirdikleri tespit edildi.

TUVALET YANINDA

Yoğun bozulmuş tavuk eti kokusunun hakim olduğu depoda; tuvalet yanında kirli yerlerde ve açık havada muhafaza edilen etler, son kullanma tarihi geçmiş ürünler, kirli tezgahlarda yapılan kesim işlemleri başta olmak üzere insan sağlığını tehlikeye düşürebilecek çok sayıda unsur kayıt altına alındı.

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