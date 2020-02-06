Uçak faciasında ölen Songül'den geriye bu fotoğrafları kaldı!

Pegasus Havayolları'nın İzmir-İstanbul seferini yapan uçağın iniş yaptıktan sonra kayarak pistin sonundaki toprak zemine çakıldığı kazada hayatını kaybeden 29 yaşındaki Songül Bozkurt’tan geriye seyahatlerindeki fotoğrafları kaldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus uçağı dün akşam İzmir-İstanbul seferi sırasında, iniş yaptıktan sonra kayarak pistin sonundaki toprak zemine çakılmıştı.





Kazada hayatını kaybeden 3 kişiden biri olan 29 yaşındaki Songül Bozkurt'un İzmir'de yaşadığı öğrenildi. Genç kadının bekar olduğu ve farklı yerler görmeyi sevdiği için çok sık seyahat ettiği ifade edilirken, Bozkurt'un İstanbul'a da bir arkadaşıyla görüşüp gezmek için gittiği öğrenildi.





Songül Bozkurt'tan geriye Dubai ve Abu Dabi'de çekildiği fotoğraf kareleri kaldı.

Bozkurt'un cenazesinin ise ABD'de yaşayan kardeşinin İzmir'e gelmesinin ardından defnedileceği öğrenildi.

Sabiha Gökçen'de yaşanan uçak kazası simülatörde böyle canlandırıldı

Pistten çıkan uçak parçalara ayrılıp kaldırılacak

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uçak kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Sabiha Gökçen'deki uçak kazasından kareler

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi