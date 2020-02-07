  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > İzmir'de 490 litre sahte içki ele geçirildi

'de 490 litre ele geçirildi

İzmir'de 490 litre sahte içki ele geçirildi

07.02.2020, 16:30

'ndeki bir eve düzenlenen operasyonda 490 litre ile 230 litre etil alkol ele geçirildi. Ev sahibi D.Ş. gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, D.Ş'nin Mersinli Mahallesi'ndeki evinde sahte içki ürettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, 490 litre sahte içki ve 230 litre etil alkol ele geçirdi.

Ev sahibi D.Ş. gözaltına alındı.

AA
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de 490 litre sahte içki ele geçirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN