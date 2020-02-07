İzmir Mersinli Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonda 490 litre sahte içki ile 230 litre etil alkol ele geçirildi. Ev sahibi D.Ş. gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, D.Ş'nin Mersinli Mahallesi'ndeki evinde sahte içki ürettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, 490 litre sahte içki ve 230 litre etil alkol ele geçirdi.
Ev sahibi D.Ş. gözaltına alındı.AA
İzmir'de 490 litre sahte içki ele geçirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.