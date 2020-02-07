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’de 9 evi soyan yakalandı

İzmir’de 9 evi soyan hırsız yakalandı

07.02.2020, 15:15

’in Aliağa ilçesinde 9 ayrı evden hırsızlık yaptığı tespit edilen 1 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının yapmış olduğu hırsızlıklardan elde ettiği eşyaların sahiplerine teslim edildiği öğrenildi.

Edilen bilgiye göre, Aliağa ilçesinde 2019 yılı Aralık ve Ocak 2020 aylarında meydan gelen ev hırsızlığı olayları ile ilgili çalışma başlatan Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapmış oldukları araştırmalar neticesinde şüpheliyi tespit etti. Ş.A isimli şahıs Aliağa İlçe Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Bayraklı ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere Aliağa ilçesine getirilen Ş.A. işlemleri ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zanlının yapmış olduğu hırsızlıklardan elde ettiği eşyaların sahiplerine teslim edildiği öğrenildi.

IHA

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