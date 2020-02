İzmir’de de evlat nöbeti başlıyor

Terör örgütü PKK’nın 9 yıl önce dağa kaçırdığı kızı Gamze için Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan Mehmet Laçin, mücadelesini İzmir’de yürütme kararı aldı. Yeni Asır’a konuşan Laçin, “Gerekli izinleri aldım. Kızım dönene kadar İzmir’de HDP binası önünde nöbete devam edeceğim” dedi.

Diyarbakır'da dağa kaçırılan çocukları için HDP İl binası önünde "evlat nöbeti" tutan aileler teker teker evlatlarına kavuşuyor. Kızı Gamze'ye kavuşmak için nöbete katılan baba Mehmet Laçin, mücadelesini bundan sonra İzmir HDP İl Başkanlığı önünde sürdürecek.

KIZIM İÇİN ÜMİTLİYİM



Bugün saat 10.30'da basın toplantısı yapacak olan baba Laçin, Gamze'nin son resmini devlet yetkilileri bana verdi. Dağ kadrosundaki kuzumun son haliymiş. HDP hizaya gelene kadar eyleme devam. Sadece dağda evlatları olan aileleri değil, bu vatanı seven herkesi desteğe bekliyorum" dedi. Devlete ve Başkan Erdoğan'a çok güvendiğini belirten Laçin, "Meclis'te o terör örgütünün uzantısı hariç tüm siyasi partiler, bir olup bize destek vermeli. Benim ve buradaki tüm annelerin inancı tam, çocuklarımız geri gelecek. Gönüllü gidenleri tutsunlar, ama zorla götürdüklerini bıraksınlar" dedi. Diyarbakır'daki evlat nöbetine sağlık sorunları nedeniyle her zaman gidemediğini kaydeden Laçin, "Valilik ve emniyetten nöbeti İzmir'de sürdürmek için gerekli izinleri aldım. By Pass ameliyatı oldum, sağlık durumum iyi değil. O yüzden kızım için İzmir'de nöbete devam edeceğim. HDP'ye kilit vurulana, yavrularımız geri gelene kadar nöbete devam. Bu uğurda canımı vermeye hazırım" diye konuştu.

FATİH ŞENDİL