İzmir Konak ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, evde yapılan aramada 440 kilogram sahte rakı ve 50 kilogram sahte viski ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Mersinli Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi.
İzmir'de evde yaklaşık yarım ton sahte içki ele geçirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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