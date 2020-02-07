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'de evde yaklaşık yarım ton sahte içki ele geçirildi

İzmir'de evde yaklaşık yarım ton sahte içki ele geçirildi

07.02.2020, 18:12 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020,18:27

Konak ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, evde yapılan aramada 440 kilogram sahte rakı ve 50 kilogram sahte viski ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Mersinli Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi.

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