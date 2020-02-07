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'de sucunun, damacanaya idrarını yaptığı iddiası

İzmir'de sucunun, damacanaya idrarını yaptığı iddiası

07.02.2020, 12:48

'in Buca ilçesinde, apartman dairesine sipariş üzerine su getiren kişinin, müşteriden aldığı boş damacanaya, asansörde idrarını yaptığı iddia edildi. Bu anlar, asansörün güvenlik kamerasına yansıdı.

Buca'nın Evka 1 Mahallesi'nde bulunan toplu konuttaki daireden, telefonla damacana su sipariş edildi. Bunun üzerine firmadan eve su getiren kişi, ödeme sonrası bina sakininden boş damacanayı aldı. Asansöre binen kimliği belirsiz kişi, iddiaya göre, boş damacanaya idrarını yaptı ardından da ters çevirip, yere döktü. Asansörden inen sucu, binadan ayrıldı.
Bir süre sonra asansöre binip, idrar kokusu alarak, rahatsız olan bina sakinleri, kamera kayıtlarını izledi. Asansör kamerasına yansıyan görüntülerde sucunun, arkasını dönüp, boş damacanayı önüne aldığı ardından da ters çevirdiği anlar yer aldı.

DHA

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