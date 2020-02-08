Çelişkili ifadeler 3 kişiyi tutuklattı

İzmir’de Suriye uyruklu Manar Alahmed ve oğlu Muhammed’in öldürülmesine ilişkin Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ayrıntılarına ulaşıldı. Son dakika haberine göre yüzünde boğuşma izi olan ve olay saatinde nerede bulunduğuna ilişkin çelişkili ifadeler veren komşu Ş.E. gözaltına alındı.

İzmir'in Menemen ilçesinde aşkına karşılık vermediği ileri sürülen Suriyeli Manar Alahmad'ın boğazını vahşice keserek öldüren ardından da 5 yaşındaki oğlu Cemal Alahmad'ı boğarak öldüren Şahin E. (30) ile birlikte babası Hasan E. ile kardeşi Ozan Ş. olmak üzere üç kişi tutuklandı. Gözaltında olduğu süre içinde çelişkili ifadeler veren Şahin E. ve kardeşi ile babasının suçlamaları kabul etmediği ve cinayeti inkar ettiği ancak eldeki delil ve şüphe üzerine nöbetçi mahkemece tutuklandıkları öğrenildi.



FATİH ŞENDİL