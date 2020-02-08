CHP İzmir’de kongre günü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Örgütü’nde gözler gerçekleşecek olan il kongresine çevrildi. Celal Atik Spor Salonu'nda 10.00'da başlayacak kongrede il delegeleri sandık başına giderek, il yönetim ve disiplin kurulu ile kurultay delegelerini seçecek.

CHP İzmir örgütü, bugünkü il kongresine kilitlendi. Celal Atik Spor Salonu'nda 10.00'da başlayacak kongrede il delegeleri sandık başına giderek, il yönetim ve disiplin kurulu ile kurultay delegelerini seçecek. Seçime Genel Bakan Kemal Kılıçdaroğlu'nun işaret ettiği mevcut İl Başkanı Deniz Yücel, favori aday olarak girecek. Ayrıca adaylıklarını açıklayan İl Başkan Yardımcısı Cüneyt Oğuz ve milletvekili adaylarından Ezgi Deniz Urunga ise, delegelerden adaylık için gerekli imzayı almaları halinde yarışa katılacak. İki ismin adaylık yarışına girebilmesi için 654 olan delege sayısının en az yüzde 10'unun imzasını alması gerekiyor.

MERKEZİN ISRARI

İlçe kongreleri sürecinde Deniz Yücel ve Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın kurduğu ittifak ile Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yakın ekip mücadele etmişti. Ancak, Kılıçdaroğlu'nun Deniz Yücel ısrarı üzerine Tunç Soyer ve ekibi de il kongresi öncesi Yücel'e destek vermek zorunda kalmıştı. Yücel'e Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ile Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin de başından beri destek vermişti. Özkan- Yücel ittifakı ile Soyer ekibi arasında şimdi de kongrede seçimin çarşaf liste ile mi yoksa blok liste ile mi yapılacağı tartışılıyor. Özkan ve Yücel'in yönlendirmesiyle delegelerden kendilerine yakın isimlerin çizik yiyebileceği endişesi taşıyan Soyer ve ekibi blok liste istiyor. Yücel ve Özkan ise bunun tam tersi bir gerekçeyle çarşaf listeden yana. Blok listeli seçim olması halinde kongrenin gün içinde sonuçlanması bekleniyor. Çarşaf listeli seçim olursa seçim mesaisi yarına da sarkacak.

HANGİ SEÇİMLER YAPILACAK?

Delegeler il yönetimine ve kurultay delegeliğine aday olan isimleri de seçecek. Kongrenin Divan Başkanlığı'nı Genel Merkez'in kararıyla Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'nın yapması bekleniyor. Kongrede 30 ilçede seçilen 600 delege dışında doğal delege olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Milletvekilleri, İl yönetimi ve il disiplin kurulu üyeleri de oy kullanacak. Delegeler il başkanı dışında, 56 kişilik kurultay delegesi, 30'ar asil ve yedek il yönetimi ile 9 kişilik disiplin kurulunu da seçecek.