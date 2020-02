Hasfırtına'nın kaderi, 'keçi Taner' ile değişti

İzmir Şirinyer Hipodromu'ndaki bir ahırda kalan hırçın 'Hasfırtına' isimli at, 'Taner' isimli keçinin ahıra gelmesiyle sakinleşti. 'Taner ile aynı ahırda kalınca performansı da artan 'Hasfırtına', 7 aylık apranti (jokey adayı) Muhammed Mir Bilgindi (17) ile katıldığı son 6 yarışın 4'ünü kazandı.

İngiliz atı 'Hasfırtına', 15 Mart 2016'da doğdu. İzmir'deki çiftlikte yarışlara hazırlanmaya başlayan Hasfırtına, antrenmanlarda çok iyi dereceler çıkarttı. Eylül 2018'de Şirinyer Hipodromu'na getirildi ama ahırına alışamadı. Duvarlara tekme atıp kendine zarar verdi. Bunun üzerine çare aramaya başlayan ilgililer, atın sakinleşmesi için ahıra top, ayna ve teyp getirdi, ancak hiçbiri fayda etmedi. İngiliz tayı, yarış hayatında da başarısız bir performans sergileyerek 4'üncü yarışında 1'inciliği kazandıktan sonra 11 yarış boyunca 1'inci olamadı. Ekim 2019'da Hasfırtına'nın ahırına 'Taner' isimli keçi getirildi. 'Taner', Hasfırtına'nın sakinleşmesini sağladı ve aynı ahırda yaşamaya başladı. Şehir dışındaki yarışlara da Taner ile birlikte götürülen Hasfırtına, katıldığı son 6 yarışın 4'ünü kazandı. 7 aylık apranti Muhammed Mir Bilgindi de bu süreçte Hasfırtına'ya büyük destek oldu.





'HASFIRTINA'YI SAKİN TUTAN TANER'

Hasfırtına ile Taner arasındaki bağın kendilerine çare olduğunu söyleyen Antrenör Serdar Seren Görgü, "Hasfırtına, ilk başlarda agresif bir attı. Çeşitli denemeler yaptık ama çare bulamadık. Atların yanına keçi bırakılması denenen bir yöntemdir. Onların dostluğu bize çare oldu. Agresifliği gitti ve daha sakin bir at haline geldi. At burada huzurlu ve sakin olmadıktan sonra biz idmanlarda yeterli verimi alamayız. İdmanlarda yeterli verim alamayınca yarışlarına yansır. Çeşitli kimyasallarla sakinleştirmesini yapacağımıza Taner ile vakit geçiriyorlar ve o onu sakin tutuyor. Hasfırtına da parasını kazanıp beraber lokmasını yiyorlar" dedi.



'ŞEHİR DIŞI YARIŞLARINA TANER'İ DE GÖTÜRÜYORUZ'

Hasfırtına ile Taner'in birbirlerinden ayrılamadıklarını aktaran Görgü, "1-2 gün bile birbirlerinden vazgeçemiyorlar. Bu bizim için de çok istenen bir durum değil. Şehir dışındaki yarışlara giderken mecburen Taner'i de götürüyoruz. 1-2 günkü riski göze alamıyoruz. Beraber seyahat ediyorlar. Her gün bir arada yaşayan bir çift, arkadaş ve dost gibi vakit geçiriyorlar" diye konuştu.





Görgü, Hasfırtına'nın apranti Muhammed Mir Bilgindi ile son 6 yarışın 4'ünü kazandığını belirterek, "Hasfırtına, ameliyat geçirmiş bir at. Bir atın 8 ay yarış koşmaması atların enerjisinin yükselmesine neden olur. Bu süre içinde atlar, daha fazla agresif olurlar. O süre içinde Taner'in Hasfırtına'ya katkısı çok büyük oldu. Çünkü oradaki herhangi bir stresi ameliyatın olumsuz sonuç vermesine yol açardı. Son 6 yarışın 4'ünü de Muhammed'le kazanarak ne kadar formda olduğunu gösterdi. Bizleri çok mutlu ediyorlar. Onların dostluğu da tüm ülkeye örnek olsun, farklı türlerde olmalarına rağmen birlikte mutlu mesut yaşayabiliyorlar" dedi.



'KEÇİ TANER HASFIRTINA'YI KURTARDI'

Hasfırtına'nın keçi Taner geldikten sonra sakinleştiğini anlatan seyis Yalçın Türe, "Hasfırtına'nın bakımıyla ben ilgileniyorum. İlk önce Hasfırtına'nın sakinleşmesi için ahırına top, ayna ve teyp getirdik. Ancak bir türlü durmadı ve sakinleşmedi. Tekme atıyordu ve duvarlara zarar veriyordu. Kendine de zarar veriyordu. Sıkıntılı bir süreçti. Yem yemiyordu. En son keçi aklımıza geldi. Keçi getirdik ve bayağı bir faydası oldu. Biz akşama kadar Hasfırtına'nın yanında duruyorduk. Kendine zarar verdiği için bir yere gidemiyorduk. Keçi Taner geldikten sonra mutlu ve huzurlu oldular. Bizi de kurtardılar, biz de rahatladık. Keçi Taner'in benim için de manevi değeri çok yüksek, çünkü Hasfırtına'yı kurtardı. Bizim için ikisi de çok önemli" diye konuştu.



'BERABER DAHA BÜYÜK BAŞARILAR KAZANACAĞIZ'

Taner'in gelmesiyle birlikte Hasfırtına'nın özgüven kazandığını belirten apranti Muhammed Mir Bilgindi, büyük başarılar kazanacaklarına inandığını söyleyerek, "Ben her akşam Hasfırtına ve keçi Taner'i görmeye geliyorum ve Hasfırtına'ya biniyorum. Sağ olsun keçi Taner, Hasfırtına'ya ve tüm ekibimize büyük bir katkı sağladı. Hasfırtına'yı sakinleştirdi. Ben de ona idmanlarda ve yarışlarda yardımcı oluyorum. At, bu sayede özgüvenini kazandı. İnşallah beraber daha büyük başarılar kazanacağız" dedi.