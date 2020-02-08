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'de bir süredir kayıp olan kişinin sulama kanalında cesedi bulundu

İzmir'de bir süredir kayıp olan zihinsel engelli kişinin sulama kanalında cesedi bulundu

08.02.2020, 18:53

'in Bayındır ilçesinde, bir süredir kayıp olan 53 yaşındaki 'nin sulama havuzunda cansız bedeni bulundu. Kelleci'nin öldüğünü duyan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Olay, saat 09.00 sıralarında Bayındır ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Zihinsel engelli Murat Kelleci'nin dün eve dönmemesi üzerine ailesi jandarma karakoluna giderek kayıp başvurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma kapsamında, jandarma ekipleri Kelleci'yi bulmak için arama çalışması başlattı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Bugün sabah saatlerinde bir kişi tarlasına gittiği sırada, sulama havuzunda bir erkek cesedi olduğunu gördü. Durumun bildirilmesi üzerine gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede ölen kişinin Murat Kelleci olduğunu belirledi.

Sulama havuzuna düşmesi sonucu, boğularak yaşamını yitirdiği ileri sürülen Kelleci'nin öldüğünü duyan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Kelleci'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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