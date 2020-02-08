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İzmirli ’yi sevdi

İzmirli EnTaksi’yi sevdi
Giriş Tarihi: 8.2.2020
İzmir'de esnaf-kamu işbirliğiyle kurulan taksi çağırma sistemi "EnTaksi İzmir" uygulaması, kullananlardan tam not aldı. AppStore ya da Google Play'den akıllı cihazlara indirilebilen uygulama sayesinde günün 24 saati bir tuşla taksi çağrılabiliyor. Sistem en yakındaki taksiyi yönlendiriyor. Taksi çağıran kişi, hangi aracın ve şoförün geleceğini sistem üzerinden görebiliyor, şoför hakkında yorumları okuyabiliyor. Kişi, gideceği yerin mesafesini ve güzergahını haritadan görüp ödeyeceği tutarı yolculuk öncesi öğrenebiliyor.
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