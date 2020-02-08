Katili yakan tatlı kutusu

Tire'de 5 gün önce otomobilinin yanında sırtından silahla vurularak öldürülmüş şekilde bulunan Olgun Özkan’ı akrabası Uğur Cumhur Özkan’ın öldürdüğü belirlendi. Jandarmanın araç içindeki markasız tatlı kutusundan yola çıkıp önce pastaneyi sonra da kamera kayıtlarını bularak cinayeti 24 saat geçmeden çözdüğü ortaya çıktı.

İzmir Tire'de 5 gün önce aracının yanında ölü bulunan Olgun Özkan'ın (36) katil zanlısı akrabası Uğur Cumhur Özkan suçunu itiraf ederken, jandarmanın araç içinde bulunan markasız tatlı kutusundan yola çıkarak cinayeti 24 saat geçmeden çözdüğü ortaya çıktı.

CESEDİ İŞÇİLER BULDU

Tire'nin Karateke Köyü'nde 1 Şubat günü yoldan geçen belediye temizlik işçileri bir aracın kapısının açık olduğunu gördü. Aracın yanında hareketsiz yatan bir adam gören işçiler, jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen Tire İlçe Jandarma ekipleri, Olgun Özkan'ın sırtından vurularak yaşamını yitirdiğini tespit etti.

ÖZEL EKİP KURULDU

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Tire Jandarma ekipleri cinayetin çözülmesi için özel ekip kurdu. Aracın içerisinde, kapağı açılmış ve bir kısmı yenilmiş; markası ve adresi belli olmayan baklava kutusu bulundu. Kutu üzerinde parmak izi çalışması yapılırken Tire ilçesinde bulunan 51 pastane ekipler tarafından tek tek dolaşılarak baklavanın hangi pastaneden alındığı belirlendi. Pastane çevresindeki kameraları inceleyen ekipler Olgun Özkan'ın pastaneden çıktıktan sonra berber dükkanına gittiğini tespit etti. İlçede berberlik yapan Mutlu Ş'nin, Olgun Özkan'ın dükkanına gelerek kendi telefonunun arızalı olduğunu söyleyip cep telefonunu istediğini ve tartışma dolu bir görüşme yaptığını söyledi.

İTİRAF ETMEK ZORUNDA KALDI

Özkan'ın görüşme sırasında tartıştığı kişinin akrabası olan Uğur Cumhur Özkan olduğunu tespit eden ekipler Özkan'ın ifadesini aldı. Olgun Özkan'la olay günü buluştuğunu kabul eden ancak cinayeti inkar eden Uğur Cumhur Özkan, yapılan çarpraz sorguda itiraf etmek zorunda kaldı. Cum- Tartışma sonrası silah doğrultmuş.

Özkan, Olgun Özkan'la aralarında tartışma çıktığını, Olgun Özkan'ın kendisine silah doğrultup küfretmesi sonucu sinirlenerek silahı elinden aldığını ve ateş ettiğini söyledi. Özkan olay yerinden ayrıldıktan sonra tabancayı da bir araziye attığı itiraf etti. Uğur Cumhur Özkan itirafı sonrası çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FATİH ŞENDİL