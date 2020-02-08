Koçarlı Kaymakamı FETÖ’den yargılanıyor

İçişleri Bakanlığı, Aydın'ın Koçarlı Kaymakamı Fırat Çelik'in Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'yla (FETÖ/PDY) iltisakı ya da irtibatı olduğu iddiasıyla ilgili gerekli tüm işlemlerin yapıldığını bildirdi.

Aydın Koçarlı Kaymakamı Fırat Çelik'in FETÖ üyeliği iddiasıyla yargılandığı ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çelik hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Mardin ve Şırnak'ta kaymakam ve vali yardımcılarından sorumlu mahrem imamlık yapan Ali Yağmur'un itiraflarına yer verildi. Çelik'in 2012 yılından 2015 yılına kadar sohbetlere katıldığını iddia eden Yağmur, "Sohbetler ya benim evimde ya da kaymakam ve vali yardımcılarının evinde 2 haftada bir oluyordu. Çelik bu dönemde Mazıdağı Kaymakamıydı. 2015'te Koçarlı Kaymakamlığı'na atanana kadar sohbetlere katıldı" ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği'nin, 2017 yılındaki araştırma raporunda Çelik'in kamu görevinden çıkarılmasını önerdiği öğrenildi.

UZAKLAŞTIRMA

Müfettişliğin 2018 raporunda ise Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Çelik'in mahrem yapı ile iltisaklı kamu çalışanları listesinde yer aldığı ifade edildi. Raporda, "Çelik'in adli süreç sonuçlanıncaya kadar görevden uzaklaştırılması veya daha pasif göreve atanması" görüşü sunuldu. Görevine devam eden Çelik ise hakkındaki iddialarla ilgili suçlamaları kabul etmedi.

MEHMET KAVAS