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Ögrencilerin üretiminden 2 milyon lira ciro

Ögrencilerin üretiminden 2 milyon lira ciro
Giriş Tarihi: 8.2.2020

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan MOPAK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi öğrencileri tarafından üretilen parfüm, temizlik ve kozmetik malzemeleri, kamu kurumlarına pazarlanıyor. Öğrenciler tarafından üretilen ürünlerle yaklaşık 1,5 yıllık zaman diliminde 2 milyon liralık ciro elde edilirken, bu rakamın 4 milyon TL'yi bulması hedefleniyor.

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