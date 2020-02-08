‘Tüm anne babaları nöbete bekliyorum’

İzmir’de HDP il binası önünde PKK tarafından kaçırılan kızının geri getirilmesi için eyleme başlayan Mehmet Laçin, basın açıklaması yaptı. Kızı dönene kadar eylemi sürdüreceğini belirten Laçin, "İzmir'deki tüm anne babaları STK'ları da nöbete bekliyorum" dedi.

Diyarbakır'da evlatları PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki eylemi devam ederken, bir eylem hareketi de İzmir'de başlatıldı. Kızını 12 sene önce PKK terör örgütünün pençesine kaptıran ve yaklaşık 9 yıldır hiçbir şekilde kendisiyle irtibat kuramayan Mehmet Laçin, Valilik'ten özel izinle başlattığı evlat nöbetine tüm anne babaları ve sivil toplum kuruluşlarını beklediğini söyledi. Diyarbakır'daki eyleme destek için gittiğini ancak sağlık sorunları nedeniyle İzmir'e döndüğünü belirten baba Laçin, "Bu sadece benim meselem değil. Bu Türk gençliğinin, vatanımızın, milletimizin, 7'den 70'e herkesin birinci meselesi olmalı. İzmir'de sağlık sorunlarım elverdiği sürece eyleme devam edeceğim Lise son sınıftayken HDP tarafından kandırılıp önce örgütün eğitimine alınan, daha sonra dağa götürülen kızım Gamze Laçin dönene kadar eylemim sürecek. Kızımı kurtarmak için canımı bile vermeye hazırım" diye konuştu.

ŞU ANDA 27 YAŞINDA

"Kendilerine Halkların Demokratik Partisi diyorlar ama demokrasiyle hiç alakaları yok" diyen baba Laçin, Yeni Asır'a yaptığı özel açıklamada, "Kızım Gamze şu anda 27 yaşında. 2008'de ilk zamanlar kızımla yüz yüze olmasa da telefonla görüşebiliyordum. Bana iyi olduğunu ve kötü bir şeyler yapmadığını söylüyordu. Fakat 2011'de dağdaki kamplara götürüldüğünden beri hiç haber alamıyorum. PKK benim kızımdan ve diğer evlatlardan ne istiyor? HDP'li milletvekilleri bu konuda neden hiçbir şey yapmıyor. CHP'li vekiller neden bizim gibi ailelere destek vermiyor?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

İzmir Valiliği'nden ve Enmiyet Müdürlüğü'nden yasal izin alarak eyleme başlayan baba Mehmet Laçin'i Çankaya HDP binası

önündeki açıklaması sırasında 20'ye yakın polis korudu.

HAYALLERİ VARDI

PKK'nın kızını geri vermesi için evlat nöbetine devam edeceğini belirten Mehmet Laçin, "Acılı bir babayım, şov yapmıyorum. Silah zoruyla evlatlarımızı bizim elimizden alıp da suç aleti olarak kullananları lanetliyorum. Benim bu partiden alacağım var. Bunlar benim yüreğimi kopardılar. Bu evladı Allah yarattı, bana verdi, ben büyütüp var ettim. Onu dağlarda işkenceyle zulüm altında tutsunlar diye yetiştirmedim. Evladımı bu vatana, millete, bana, aileme faydalı olması için büyüttüm. Zaten kızımın da hayalleri böyleydi" şeklinde konuştu.



DAYISI KANDIRMIŞ

HDP sempatizanı olan eşiyle 2008 senesinde boşanan Mehmet Laçin, "Ben Alevi'yim. Eşimle evlendikten sonra kendisinin ve ailesinin PKK sempatizanı olduğunu öğrendim. Örgüte alabilmek için benimle uğraştılar ama netice alamadılar. Ailesini eve sokmadım. Sonrasında ağabeyi eşimi alıp Kocaeli'ye götürdü. Ben de boşanma davası açtım. O sıralar kızımın okulda devamsızlık yaptığı bilgisini aldım. Dayısının kızımı HDP'lilere verdiğini öğrendim. Kurtarmak istedim fakat beni darp ettiler. Eşimin ağabeyi kızımı önce Kocaeli'de HDP'li Ayla Şimşek ve Baran Çakmak'a teslim etmiş. İstanbul'da eğitim verdikten sonra Diyarbakır HDP'ye götürüp dağa çıkarmışlar" dedi.

ERCAN AKGÜN