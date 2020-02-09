Demokrasi yalan oldu

Deniz Yücel baskısı nedeniyle yeterli imza toplayamayan Cüneyt Oğuz, “Bu demokrasiye prangadır. Büyük baskı altındayız. Delegenin iradesine zincir vurulmuştur” diyerek tepki gösterdi.

CHP'de demokrasi rafa kalktı. Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'un İzmir örgütüne uzlaşı adayı olarak dayattığı mevcut İl Başkanı Deniz Yücel, dünkü İl Kongresi'nde tek aday olarak seçime sokuldu. Kongre öncesi adaylığını açıklayan ancak delegeler üzerindeki baskı nedeniyle yeterli imza toplayamayan Cüneyt Oğuz ve Ezgi Deniz Urunga'nın posterlerinin salona asılmasına bile izin verilmedi. Urunga'nın posteri asılmak istenince de partililer arasında arbede çıktı.



OĞUZ'A MÜKERRER OY

Cüneyt Oğuz aday olmak için yeterli imzayı toplasa da "mükerrer oy"a takıldı. Mükerrer oy kullananlar tercihini Yücel'den yana yapınca Yücel kongrenin tek adayı oldu. Divana iletilen mükerrer imzaların 30'unun geri çekilmesi sonrasında adaylığı düşen Oğuz, sert bir açıklama yaptı. Genel Merkez'den divan başkanı olarak atadığı Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'yı suçlayan Oğuz, "Divan başkanımız hukukçu olmasına rağmen hakkımızı elimizden almıştır. Bu demokrasiye, cumhuriyete prangadır. Büyük bir baskı altındayız. Sizlerin iradesine zincir vurulmuştur. Bu İzmir delegasyonuna hakarettir. Kabul etmiyorum" dedi.



NEYİ KAÇIRIYORUZ?

Adaylık için yeterli imza toplayamayan Urunga ise, İl Başkanı Yücel'in açık şekilde desteklenmesini ima ederek, "CHP İzmir'de ilk defa adaylık birine tevdi edildi. Tabanın sesinden mi korktuk? Keşke bir kadın olarak aday olabilseydim. Akşam salon maalesef kapalıydı, pankartlarımız asılamadı. Sabah pankart asmaya gelen arkadaşlarımız tartaklandı. Biz neyi kimden kaçırıyoruz? Biz kimlerle yarışıyoruz? Siyaset yapmak doğru bildiğin yolda yürümektir. Cesaret ve yürek gerektirir. Yüreğin kadını erkeği yoktur. Ya mert olanı vardır, ya da namert olanı" dedi. Çarşaf liste ile gidilen yönetim kurulu ve kurultay delegesi seçimi geç saatlere kadar sürdü.



Kongre öncesi Ezgi Deniz Urunga'nın posterlerinin salona asılmasına izin verilmedi. Bunun üzerine salonda kısa süreli arbede yaşandı.





KEŞKE ADAY OLARAK KONUŞSAYDIM

Kürsüde yaptığı konuşmada İl Başkanı Yücel'in açık bir şekilde desteklenmesine tepki gösteren Urunga, "CHP İzmir'de ilk defa bir adaylık birine tevdi edildi. Tabanın sesinden mi korktuk? Yarışlar partilerin umudunu güçlendirir. Bizleri bu iddiadan alıkoymaya çalışan kimdir? Keşke bu kürsüde bir başkan adayı olarak konuşabilseydim. Fakat sabah pankart asmaya gelen arkadaşlarımız bile tartaklandı. Biz kimlerle yarışıyoruz arkadaşlar? Siyaset yapmak doğru bildiğin yolda yürümektir. Cesaret ve yürek gerektirir. Yüreğin kadını erkeği yoktur. Ya mert olanı vardır, ya da namert olanı" dedi.







Ezgi Deniz Urunga salonda kendisine yönelik haksızlığa isyan etti.





"BU İZMİR'E HAKARETTİR"

Divana iletilen mükerrer imzaların tespit edilmesi ve 30'unun geri çekilmesi sonrası adaylığı düşen Cüneyt Oğuz, "Yarım saat önce bize verilen bu hak elimizden alınmıştır. Bu demokrasiye cumhuriyete prangadır. Büyük baskı altındayız. Şimdi çarşaf liste ile tek adaylı bir seçime gidilecek. Hepinizin vicdanlarına sesleniyorum; sizlerin içinden çıkmış biri olarak söylüyorum. Bugün bu kararı kendi menfaatiniz için vermiyorsunuz. Sizleri delege yapan insanların sorumluluğunu taşıyorsunuz. Bu salondan çıkacak sonucun daha demokratik olmasını dilerdim. Ama maalesef sizlerin iradesine zincir vurulmuştur" diye konuştu.





Mükerrer oy krizi nedeniyle adaylığı iptal olan Cüneyt Oğuz, Divan Başkanı Gülizar Biçer Karaca'ya tepki gösterdi.