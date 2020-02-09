Deniz Yücel, CHP İzmir İl Başkanlığı'na yeniden seçildi

CHP İzmir İl Başkanlığı'nın 37'inci Olağan Kongresi, yapıldı. Çarşaf liste ile yapılan ve mevcut Başkan Deniz Yücel'in tek aday olarak girdiği seçimde, 655 delegeden 611'i oy kullandı. Sandıktan Yücel'e 253 oy çıktı.

Yeniden CHP İzmir İl Başkanlığı'na seçilen Deniz Yücel, sonuçların açıklanmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kongre salonunda konuşan Yücel, İzmir'de yeni kadroları belirlediklerini, gelecek ay kurultayın olduğunu söyledi.

SANDIK SANDIK SEÇİM SONUCU

CHP İzmir İl Kongresi'nde delegeler 8 sandıkta oy kullandı. Urla, Kemalpaşa ve Bornova'nın yer aldığı birinci sandıkta 72 oy kullanılırken, burada Yücel'e 37 oy çıktı. Foça, Kınık ve Karşıyaka'nın yer aldığı ikinci sandıkta ise 75 oy kullanıldı. Bu sandıktan da Deniz Yücel, 26 oy alabildi. Karaburun, Ödemiş, Karabağlar'daki delegelerden 74'ünün oy kullanıldığı üçüncü sandıktan CHP'li Yücel 21 oy aldı. Beydağ, Buca, Gaziemir'deki delegelerin oy kullandığı dördüncü sandıkta 78 oy geçerli sayıldı. Bu sandıktan da Yücel'e 39 oy çıktı. Bayındır, Tire, Balçova, Konak'ın yer aldığı beşinci sandıkta 76 oyun 45'i, Selçuk, Çeşme, Seferihisar, Güzelbahçe ve doğal delegelerin yer aldığı altıncı sandıkta kullanılan 81 oyun 35'i, Dikili, Kiraz, Çiğli ve Bayraklı'nın yer aldığı yedinci sandıkta 77 oyun 15'i ve Menemen, Menderes, Narlıdere, Torbalı, Bergama, Aliağa'nın yer aldığı sekizinci sandıkta kullanılan 78 oyun 35'i, Deniz Yücel'e çıktı.

Demokrasi yalan oldu