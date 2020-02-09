Emniyetsiz şerit

İzmir’de arıza yaptığı için emniyet şeridine park eden TIR’ı fark etmeyerek otomobiliyle arkadan çarpan Murat Çiçekçi yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Çiçekçi'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

İzmir'in Buca ilçesinde, Murat Çiçekçi'nin kullandığı otomobil, arıza nedeniyle emniyet şeridinde park halinde olan TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Murat Çiçekçi (34) hayatını kaybetti. Kaza, önceki akşam saatlerinde İzmir-Aydın yolunda meydana geldi. ARIZALI OLDUĞU İÇİN DURDU

Buca'dan Bornova yönüne giden Murat Çiçekçi'nin kullandığı 34 ANC 947 plakalı otomobil, çevre yolunda arıza yaptığı için emniyet şeridinde park halindeki M.D. yönetimindeki 42 ATC 48 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Kaza yapan Murat Çiçekçi olay yerinde yaşamını yitirdi. OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Çiçekçi'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobil sürücüsü Murat Çiçekçi'nin cansız bedeni, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. FATİH ŞENDİL