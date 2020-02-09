Evlat yolunda ölmek var dönmek yok!

PKK’nın kandırıp dağa çıkardığı kızı Gamze için evlat nöbetini İzmir’e taşıyan Mehmet Laçin, Yeni Asır’ı ziyaretinde evladı için asla pes etmeyeceğini söyledi. Laçin, “Bu yolda ölmek var dönmek yok. Kızımı geri getirmezlerse gidip Kandil’den alacağım” dedi.

Kızını pkk terör örgütünün pençesine kaptıran İzmirli baba Mehmet Laçin, Valilik'ten aldığı özel izinle başlattığı evlat nöbetini sürdürüyor. Düşmana ilk kurşunu sıkan İzmirlilerin de bu büyük davada kendisini yalnız bırakmayacağına inandığını söyleyen Laçin, "Kızımı almadan asla pes etmeyeceğim. HDP'ye 2 hafta süre veriyorum, Kızımı geri getirmezlerse ben Kandil'e gideceğim" dedi.

ÖLMEK VAR DÖNMEK YOK

Yeni Asır'a yaptığı ziyarette kızı Gamze'nin annesi Sevim Sağlam eliyle Kandil'e verildiğini söyleyen Laçin, "Annesi 10 gün sonra Kocaeli'den gidip Diyarbakır Belediyesi'nde işe girdi. Ben de kızımı nasıl dağa kaçırdılarsa HDP önünde yaptığım gibi ay yıldızlı Türk bayrağımı boynuma asıp Kandil'e gidecek ve Gamze'mi kurtaracağım. Ölmek var dönmek yok" diye konuştu.

Kızıyla yıllardır konuşmadığını ve istihbarat birimlerinden en son gelen dağdaki fotoğraflarla kızının en azından sağ olduğunu öğrendiğini belirten Baba Laçin, "Şunu herkes iyi bilsin, asla pes etmeyeceğim. Mücadelemize Diyarbakır'da eylemi başlatan Hacer Akar gibi sonuna kadar devam edeceğim. Ama kızım bir süre daha gelmezse kızımı almak için Kandil'e HDP'nin yuvasına gideceğim" dedi.

İZMİRLİLERE SESLENDİ

Konuşmasında şehit torunu olduğunu da kaydeden Laçin, şöyle devam etti: "Ben şehit torunuyum. Uzun yıllardır İzmir'de yaşıyorum, aslen Erzurumluyum, bu vatan için canımı vermeye hazırım. Ateş düştüğü yeri yakar. Yeni Asır aracılığıyla sesleniyorum. İzmirliler beni yalnız bırakmasın. Çığlığımı duysun. Bu bayrak, bu vatan için herkesi desteğe çağırıyorum."

HDP'DEN KORKMAYIN!

Diyarbakır'da ilk ateşi yakan Hacer Akar'a herkesin çok şey borçlu olduğunu belirten baba Mehmet Laçin, "Kızım geri dönerse bu işi iki kişiye borçluyum. Birincisi ilk ateşi yakan ve evladını PKK'nın elinden sökerek alan Hacer Akar'a, diğeri de ilk günden beri tam destek veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya" ifadelerini kullandı. Çocukları HDP tarafından kandırılıp dağa götürülen birçok aile tanıdığını kaydeden Laçin, "Kimse korkmasın, bu saatten sonra Türkiye Cumhuriyeti bizleri çok iyi koruyor. Evlatlarınız için çıkın eyleme destek verin" dedi.

Yeni Asır ÖZEL