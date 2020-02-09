İzmir'de elektrik kesintisi 9 Şubat Pazar! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'de elektrik kesintileri yaşanmaya devam ediyor. İzmirliler bugün hangi ilçelerde hangi saatlerde kesinti olacak merakla araştırıyor. Gediz Elektrik İzmir elektrik kesintisinin detaylarını paylaştı. Duyuruya göre bugün birçok ilçede elektrik kesintileri bekleniyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrikler kesik* İşte 9 Şubat Pazar İzmir elektrik kesintisi...

ALİAĞA 09.02.2020 09:00 15:00 BERAK YÜKSEKKÖY GES-1, BERAK YÜKSEKKÖY GES-2, BAHÇEDERE GES-1, BAHÇEDERE GES-2, BAHÇEDERE GES-3, BAHÇEDERE GES-4, BERAK YÜKSEKKÖY GES-1/1, BERAK YÜKSEKKÖY GES-1/2, BERAK YÜKSEKKÖY GES-1/3 BAYINDIR 09.02.2020 09:00 17:00 SÖĞÜTÖREN MAHALLESİ TAMAMI İLE ENERJİ ALAN ÖZEL TRAFOLAR