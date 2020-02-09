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'de elektrik kesintisi 9 Şubat Pazar! ?

İzmir'de elektrik kesintisi 9 Şubat Pazar! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

09.02.2020, 09:58

'de elektrik kesintileri yaşanmaya devam ediyor. İzmirliler bugün hangi ilçelerde hangi saatlerde kesinti olacak merakla araştırıyor. Gediz Elektrik İzmir elektrik kesintisinin detaylarını paylaştı. Duyuruya göre bugün birçok ilçede elektrik kesintileri bekleniyor. Peki ? İzmir'de hangi ilçelerde elektrikler kesik* İşte 9 Şubat Pazar ...

ALİAĞA

09.02.2020 09:00 15:00 BERAK YÜKSEKKÖY GES-1, BERAK YÜKSEKKÖY GES-2, BAHÇEDERE GES-1, BAHÇEDERE GES-2, BAHÇEDERE GES-3, BAHÇEDERE GES-4, BERAK YÜKSEKKÖY GES-1/1, BERAK YÜKSEKKÖY GES-1/2, BERAK YÜKSEKKÖY GES-1/3

BAYINDIR

09.02.2020 09:00 17:00 SÖĞÜTÖREN MAHALLESİ TAMAMI İLE ENERJİ ALAN ÖZEL TRAFOLAR

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