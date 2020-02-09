İzmir'de bugün birçok ilçede su kesintileri yaşanıyor. İzmirliler suların ne zaman geleceğini ve hangi ilçelerde su kesintileri olduğunu araştırıyor. İZSU bugünün su kesintileri ile ilgili duyurusunu paylaştı. İşte 9 Şubat Pazar İzmir su kesintisi detayları...
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09.02.2020 saat 09:45 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.
İzmir'de su kesintisi 9 Şubat Pazar! Sular ne zaman gelecek? İZSU'dan açıklama var mı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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