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'de su kesintisi 9 Şubat Pazar! Sular ne zaman gelecek? 'dan açıklama var mı?

İzmir'de su kesintisi 9 Şubat Pazar! Sular ne zaman gelecek? İZSU'dan açıklama var mı?

09.02.2020, 09:41

'de bugün birçok ilçede su kesintileri yaşanıyor. İzmirliler suların ne zaman geleceğini ve hangi ilçelerde su kesintileri olduğunu araştırıyor. bugünün su kesintileri ile ilgili duyurusunu paylaştı. İşte 9 Şubat Pazar detayları...

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09.02.2020 saat 09:45 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.

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