İzmir'de su kesintisi 9 Şubat Pazar! Sular ne zaman gelecek? İZSU'dan açıklama var mı?

İzmir'de bugün birçok ilçede su kesintileri yaşanıyor. İzmirliler suların ne zaman geleceğini ve hangi ilçelerde su kesintileri olduğunu araştırıyor. İZSU bugünün su kesintileri ile ilgili duyurusunu paylaştı. İşte 9 Şubat Pazar İzmir su kesintisi detayları...