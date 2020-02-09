İzmir’in gururu Samet Öğretmen

Finale kaldığı Avrupa Birliği projesi Twinning yarışmasında birinciliği Kenyalı meslektaşına kaptırarak 1 milyon dolar ödülü kaçıran Gaziemir Anafatarlar Okul Müdürü Samet Başkonuş, Dubai'de düzenlenen Uluslararası Okul Ödülleri'nde Üstün Liderlik Ödülü'ne layık görüldü. Mesleğine ve öğrencilerine aşık olan Samet öğretmen, ödül törenine bile iş yoğunluğu sebebiyle katılamadı. Avrupa Birliği yöneticileri ödülü okula gönderirken, Yeni Asır'a konuşan Samet Başkonuş, "Bu organizasyonda ödül alan ilk ve tek Türk okul müdürü olmaktan gurur duydum. Nerede uluslararası bir rekabet varsa gözler Anafartalar İlkokulu'nu arasın. Hedefimiz büyük, yolumuz uzun" dedi.

FATİH ŞENDİL