Mardin'in Mazıdağı ilçesinde Yunus Tur'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken, dumandan etkilenen Nisan Tur ile çocukları Lorin (8), Güle (5) ile 6 aylık Miran, hastaneye kaldırıldı. Anne ve çocukları burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Anne ve üç çocuğu alevlerden kaçamadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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