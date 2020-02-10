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Anne ve üç çocuğu alevlerden kaçamadı

Anne ve üç çocuğu alevlerden kaçamadı
Giriş Tarihi: 10.2.2020

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde Yunus Tur'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken, dumandan etkilenen Nisan Tur ile çocukları Lorin (8), Güle (5) ile 6 aylık Miran, hastaneye kaldırıldı. Anne ve çocukları burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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