Anne ve üç çocuğu alevlerden kaçamadı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde Yunus Tur'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken, dumandan etkilenen Nisan Tur ile çocukları Lorin (8), Güle (5) ile 6 aylık Miran, hastaneye kaldırıldı. Anne ve çocukları burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.