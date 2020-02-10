Hastanede dehşet!

Korku ve paniğe yol açan yangın nedeniyle bebekler ve hastalar taşındıkları ambulanslarla hastanenin diğer hizmet binasına sevk edildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmaması sevindirdi

İzmir'in Konak ilçesindeki özel bir hastanenin çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İtfaiye alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı.





VATANDAŞLAR DA KOŞTU

Korku ve paniğe yol açan yangın nedeni ile yeni doğan bebek ve hastalar, her ihtimale karşı ambulanslarla özel hastanenin diğer hizmet binasına sevk edildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, hastane başhekimi Dr. Nuri Nasır, "Yangının elektrik kontağından çıktığını düşünüyoruz" dedi. Olay dün sabah saat 10.30'da Güneşli Mahallesi'ndeki 7 katlı özel hastanede meydana geldi. Hastanenin, teknik bölümü olarak ifade edilen çatı katından alev ve dumanlar yükselmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi geldi. Yangınla birlikte yeni doğan ve yoğun bakım ünitesinde yatanlar başta olmak üzere, tedavi gören bütün hasta ve hasta yakınları özel hastanenin personeli tarafından binadan tahliye edildi.





3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

ÇATI katında çıkan yangın diğer katlara sıçramadan kontrol altına alınırken, tahliye işlemleri sırasında hareketli saatler yaşandı. Yeni doğan ünitesindeki bebekler yakınlarının ya da hastane personelinin yardımı ile kucakta, yoğun bakım ünitesinde kalan hastalar da görevliler ve vatandaşlar tarafından battaniyelerle çıkarılarak sedyelere taşındı. Hastalar ambulanslarla özel hastanenin diğer hizmet binasına götürülürken, itfaiye ekiplerinin 2-3 saatlik çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları tamamlandı.





'ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKTIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'

HASTANENİN başhekimi Dr. Nuri Nasır, "Hastanenin teknik bölümünün bulunduğu çatıda çıkan yangına hızlı bir şekilde müdahale ettik. Tedbiren hastalarımızı yakında olan diğer hastanemize naklettik. Hastane afet planımız ve hazırlığımız vardı. Hiçbir hasta zarar görmeden tedavilerine diğer hastanemizde devam ediliyor. Yangın hiçbir kata sıçramadı. Hiçbir can kaybımız yok. Yenidoğan yoğun bakımda 42 bebeğimizi, 27 erişkin yoğun bakım hastamızı ve diğer bölümlerde yatan 10 hastamızı da tahliye ettik. Yangının elektrik kontağından çıktığını düşünüyoruz. Yangın kontrol altına alındı" dedi.

METİN BURMALI