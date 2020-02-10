İzmir esnafının seyyar isyanı

İzmir'in Konak ilçesinde Çankaya Metro Durağı girişi ve bitpazarı olarak bilinen İletişim Teknolojileri Çarşısı çevresinde kurulan seyyar tezgahlar isyan ettirdi

İzmir'in Konak ilçesinde esnaf, Çankaya Metro Durağı girişi ve bitpazarı olarak bilinen İletişim Teknolojileri Çarşısı çevresinde kurulan seyyar tezgahlardan şikayetçi. Seyyar satıcılara yönelik denetimlerin sıkılaşmasını isteyen esnaf, "Bizler vergi ve dükkan kirası ödüyoruz, onlar istedikleri yerde vergi ve işgaliye ödemeden satış yapıyorlar" dedi.



'EKMEĞİMİZLE OYNATMAYIN'

İzmir'de Kemeraltı Çarşısı gibi Çankaya'da her gün binlerce vatandaşın gelip geçtiği Gaziosmanpaşa ve Fevzi Paşa bulvarlarında da kaldırımlar seyyar satıcıların işgaline uğradı. Çankaya Metro Durağı'nda seyyarların gündüz tezgah açtıklarını belirten esnaf, akşam 17.30'dan sonra da bitpazarı olarak bilinen İletişim Teknolojileri Çarşısı ile Fevzi Paşa Bulvarı'nın seyyar tezgahlarla dolduğunu söyledi. Büyükşehir ve Konak Belediyesi zabıta ekiplerinin sorumluluğundaki soruna çözüm bulunmasını isteyen esnaf, "Vergisini ödeyen bizlerin ekmeğiyle oynuyorlar. Buna izin verilmemeli. Ne belediyeye işgaliye parası, ne maliyeye vergi ödüyorlar. İstedikleri malı istedikleri yere tezgah kurup satıyorlar. Bizleri kimsenin ekmeğinden etmeye hakkı yok. Yasa ve yönetmeliklerin gereğinin yerine getirilmesini bekliyoruz" diye konuştu.





BU YOLDA BIRAKIN ARACI İNSAN BİLE YÜRÜYEMEZ!

AYDIN Nazilli'nin Sümer mahallesinde bozuk ve bakımsız yollar, vatandaşları isyan ettirdi. Çukurdan geçilmeyen yollar adeta vatandaşların kabusu oldu. Bir an önce asfalt atılmasını isteyen mahalleliler, yetkilileri göreve davet etti. Yaşadıkları mağduriyete sessiz kalındığını belirten vatandaşlar, "Yolumuz çukurlarla dolu. Köstebek yuvalarını andıran bu yoldan dolayı vatandaşlar olarak mağduruz. Yolda ne yayan yürüyebiliyoruz ne de araçlarımızla geçebiliyoruz. Yol nedeniyle araçlarımızda maddi zarar oluşuyor. Yaşadığımız mağduriyetin bir an önce çözülmesini talep ediyoruz" dedi.





TİRE'DE YAYALARA TUZAK GİBİ ZEMİN DÖŞEMESİ

İZMİR Tire'de Tahtakale Meydanı'nın zeminine döşenen tuğlalar tehlike saçıyor. Kilit parke taşlarının ve tuğlaların sürekli yerlerinden çıkması ve oluşan çukurlar yüzünden vatandaşlar takılıp düşme tehlikesi yaşıyor. Meydanın acele yapılan zemin döşemesinin bir türlü istenildiği gibi olmadığını belirten Tireliler, "Kilit parkelerin arasına döşenen tuğla taşlar zamanla çıkıyor ve insanlar boşluğa basınca dengelerini yitirip düşüyor. Yetkililer bir an önce önlem alsın" dedi.

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