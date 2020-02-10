İzmir'in Tire ilçesinde bir eve giren maskeli soyguncu, altınlarını çaldığı yaşlı kadını bıçaklayıp kayıplara karıştı. Yaralı kadın, olay yerine gelen 112 ambulansıyla Tire Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis maskeli soyguncunun peşine düştü.
Olay, bugün saat 11.00 sıralarında İzmir Tire'de meydana geldi.
İzmir Tire'de maskeli saldırgan dehşeti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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