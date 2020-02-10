  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > İzmir Tire'de maskeli saldırgan dehşeti

Tire'de maskeli saldırgan dehşeti

İzmir Tire'de maskeli saldırgan dehşeti

10.02.2020, 14:57

'in Tire ilçesinde bir eve giren , altınlarını çaldığı yaşlı kadını bıçaklayıp kayıplara karıştı. Yaralı kadın, olay yerine gelen 112 ambulansıyla Tire Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis maskeli soyguncunun peşine düştü.

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Tire'de meydana geldi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir Tire'de maskeli saldırgan dehşeti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN