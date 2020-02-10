İzmir’de evlat nöbetindeki baba eylemini sürdürüyor

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan kızına kavuşabilmek için Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan Mehmet Laçin, eylemine kalp ameliyatı olmak için geldiği İzmir’de devam ediyor. Kızına kavuşmayı bekleyen Laçin, “Ölmek var, eylemden dönmek yok” dedi. Eylemini HDP İzmir il binası önünde gerçekleştiren baba için polis güvenlik önlemleri aldı.

Kızı Gamze Laçin'in Diyarbakır'da PKK terör örgütü tarafından kaçırıldığını söyleyerek Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır il binası önünde eylem yapan ailelerden biri olan Mehmet Laçin, eylemini ameliyat olmak için geldiği İzmir'de sürdürüyor. HDP İzmir İl binası önüne iki gün aradan sonra yeniden gelen acılı baba, kızı Gamze Laçin'in, Kocaeli'den önce İstanbul'a geçtiğini ve buradaki HDP binasında eğitim aldığını, ardından Diyarbakır HDP İl Binası'na gittiğini, son olarak 2011 yılında burada kızının aklının çelindiğini ve dağa çıkmaya ikna edildiğini söyledi.



"İTİRAFÇI GELDİ BANA ANLATTI"

Diyarbakır'da tuttuğu evlat nöbetinde bir itirafçının yanına gelerek kızı hakkında bilgilendirmelerde bulunduğunu söyleyen Mehmet Laçin, "Ben HDP ile diyaloğa girdim. Kızımın Kocaeli HDP binasına gittiğini, burada HDP üyesi olduğunu, Ayla Şimşek ve Baran Çakmak adındaki iki şahsa teslim edildiğini, bir süre orada tutulduğunu, benden saklandığını söyledim. Bunların toplanma alanının İstanbul HDP il binası olduğunu, hepsini tek tek tespit ettim. Kızım orada 4 ay boyunca benden saklandı. O arada ben kızımın dağa gittiğini biliyordum. Kızım HDP üyesi olan dayısı tarafından dağa gönderildiği bilgisini aldım. Bunun üzerine Cumhuriyet savcılığına giderek dilekçemi verdim. Şikayetim üzerine kızımın dayıları Terör şubeye çağrılarak ifadeleri alındı. Dayıları buradaki ifadesinde 'Hayır bu kız bizim yanımızda okuyor. Babası yalan söylüyor. Kız kardeşimizle boşanma aşamasında olduğu için bize çamur atıyor' diye ifade verdiler. Haklarında takipsizlik kararı çıktı. En son Diyarbakır'da nöbet tutarken kızımın dağda çekilmiş fotoğrafını gördüm. Bir itirafçı, kızımın Kocaeli'de HDP'ye nasıl teslim edildiğini, İstanbul'da nasıl eğitim gördüğünü, oradan Diyarbakır'a sonrasında da dağa nasıl gittiğini bana anlattı. Meğer benden bilgi alıp karşı tarafa aktarmak için bana konuşmuş. O kişi hakkında da emniyette işlem yapılıyor" diye konuştu.





"DAĞ KADROSU 16 BİN DOLAR MAAŞ ALIYOR"

Terör örgütü PKK'nın üst düzey kadrosunda yer alan isimlerin 16 bin dolar maaş aldığını iddia eden Laçin, "Kızımın nerede olduğunu bilmiyorum. Ama aldığım bilgiye göre kızımın PKK terör örgütünün tuzağında. Bu çocukları suç aleti olarak kullanıyorlar. Götürdükleri gün bunları hemen götürürler. Bunların başlarında onlara inanan komutan olur. Komutan bunlara der: 'Gittiğiniz yerde ya öldüreceksiniz, ya öleceksiniz. Öldürmeden, ölmeden gelirseniz biz size inanmıyoruz' Çocuklarımız da bilerek suç işlemiyor. Onları bu suça zorlayan, suç aleti olarak kullananlar var. Bu çocuklar şu anda rehin. Ben buradan HDP'ye sesleniyorum. Pervin Buldan sen diyorsun ya 'Dağdakiler bedel ödüyorlar' diyorsun ya, peki senin dağdakiler eline silahını alıp da benim kızımla beraber Mehmetçiğin karşısına çıkar mı? Senin dağdakiler ne amaçla dağda biliyor musun? Cep doldurmak amacıyla dağda. Bizim çocuklarımızı da rehin olarak kullanıyor. Çocuklar üzerinden para kazanıyor. Her çocuk başına 150 Irak lirası fiyat biçmişler. Murat Karayılan, Selahattin Demirtaş'ın kardeşi Nurettin Demirtaş, 16 bin dolar maaş alıyorlar. Nurettin Demirtaş belki 10 senedir dağda. Hani Kürt davası diyorlar ya. Bir gün silah alıp da Mehmetçiğin karşısında çıkabildi mi? Hayır! Çünkü suç aletlerini kullanıyorlar. Bizim çocuklarımız suç aleti. Bizim çocuklarımız orada rehin. Bizim devletimiz ile sorunumuz yok. Biz devletimiz ile gurur duyarız. Hani onlar diyor ya biz Kürtlüğü savunuyoruz. Arkadaş, ben de Kürt milliyetçiliği bilirim. Ben Aleviyim. Ben de Alevi milliyetçiliği bilirim. Ama bölücülük istemem. Bu ülkede şimdiye kadar beraber tarih yazdık. 100 yıl önce bunlar yine başkaldırmıştı. Başkaldıranlara devlet başına topuzu vurdu. Başkaldıranlara devlet yine hesabını soracak" sözlerine yer verdi.



"ÖLMEK VAR DÖNMEK YOK"

Kızını teslim alana kadar eylemini sürdüreceğini söyleyen Mehmet Laçin, "Bundan sonra ne yapacağım. Bu eyleme başlayalı 160 gün oldu. Hacer diye bir bayan var. Bizden önce Diyarbakır'da o eylemi başlatan. Ben televizyondan gördüm. O yürekli kadın, o da Kürt… O Hacer anne tek başına bir eylem başlatıp HDP'nin kapısına dayandı ve bana bir cesaret verdi. Ben de bu yola başımı koydum. Benim kararım karardır. Azimli, kararlı, kızımı alana kadar, sağ veya ölü teslim alana kadar mücadelemi sürdüreceğim. Ölüyse ölüsünü versinler diriyse dirisini. Ben onlara 3 hafta süre verdim. Ben burada eylemimi sürdüreceğim. Sonra Diyarbakır'a döneceğim. O acılarımız bir olan 90 aile ile beraber bu yürüyüşe devam edeceğiz. Ben bu HDP'li vekilleri açık oturuma davet ettim. Ben Erzurum'un bir dağ köyünde sadece okumayı bilen bir adamım, siz üniversite mezunu milletvekillerisiniz. Siz kendinize güveniyorsanız benim karşıma çıkarsınız. Karşıma çıkamıyorlarsa eğer, onlar kaçar ben kovalarım. En son kararım budur; ölmek var dönmek yok" dedi.



İZMİR'E SESLENİYORUM

İzmirliler'e de eylemlerine destek için çağrıda bulunan Mehmet Laçin, "İlk kurşunu düşmana sıkan İzmir'e sesleniyorum. Bugün bana yarın sana. Yaralı anne ve babaların yanında ol. Bu acı bitsin. Bu sevda bitmez, dalga dalga 81 le yayılacak. Kesinlikle kararlıyım" dedi.

İHA