‘Oğlum intihara sürüklendi’

İZMİR'İN Çeşme ilçesinde, 15 Ocak'ta kendini kalbinden tabancayla vurarak yaşamına son veren polis memuru Muhammed Emin Kaya'nın (23), hırsızlıkla suçlanınca amirlerinden gördüğü baskı ve hakaretler nedeniyle intihar ettiği iddia edildi.

İZMİR'İN Çeşme ilçesinde, 15 Ocak'ta kendini kalbinden tabancayla vurarak yaşamına son veren polis memuru Muhammed Emin Kaya'nın (23), hırsızlıkla suçlanınca amirlerinden gördüğü baskı ve hakaretler nedeniyle intihar ettiği iddia edildi. Kaya'nın babası Ahmet Kaya, oğlunun amirleri hakkında 'hakaret', 'görevi ihmal', 'ölüye hakaret' ve 'intihara yönlendirme' suçlarından suç duyurusunda bulundu.