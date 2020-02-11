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'de bir haftada, aranan

İzmir'de bir haftada, aranan 520 kişi yakalandı

11.02.2020, 10:31

Gelen son dakika haberlerine göre; 'de, son bir haftada polis ekiplerince yapılan denetimlerde ve asayiş uygulamalarında, çeşitli suçlardan aranan .

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada kent genelinde asayiş uygulaması yapıldı. 15 bin 986 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı uygulamada, haklarında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 520 kişi yakalandı. Şüpheliler arasında, 'FETÖ/PDY üyesi olmak' suçundan aranan 8 kişinin de bulunduğu belirtildi. 294 araç ile 92 motosikletin de kontrol edildiği uygulamada, 9 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 6 pompalı tüfek, 155 mermi, 47 fişek ile 130 gram esrar, 758 uyuşturucu hap ele geçirildi.
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