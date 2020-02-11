İzmir'de sular ne zaman gelecek? 11 Şubat Salı İzmir su kesintisi...

İzmir'de su kesintisi yaşayan vatandaşlar suların ne zaman geleceğini ve hangi ilçelerin su kesintilerinden etkinlediğini merak ediyor. İZSU su kesintileri ile ilgili duyurusunu paylaştı. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde sular kesik? İşte 11 Şubat Salı İzmir su kesintisi detayları...

BUCA UFUK

11.02.2020 saat 09:10 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır. BUCA SEYHAN

11.02.2020 saat 09:35 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat 25 dakika su kesintisi olacaktır.