İzmir'deki gizemli ölüm kırmızı araba çözecek

İzmir’de yaklaşık 8 ay önce iki arkadaşıyla buluştuğu ağaçlık alanda cesedi bulunan 31 yaşındaki 2 çocuk babası adamın ölümü gizemini korurken, cinayet şüphelisi arkadaşların verdiği ifadelerin aksine, bir görgü tanığının olay yerinde maktulün arabasının dışında bir de kırmızı araba gördüğünü söylemesi davanın seyrini değiştirecek.

15 Haziran 2019'da gerçekleşen olayda Ali Can (31), çocukluk arkadaşları Batuhan Y. (31) ve Mehmet Emin B.'nin (33) ısrarla kendisini arayıp çağırmaları üzerine gece 03.00 sıralarında Çamkule Şahin Tepe mevkisinde arkadaşları ile buluştu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının olaya ilişkin hazırladığı iddianameye göre; Mehmet Emin B., Ali Can'a 3 tane uyuşturucu hap vererek bunların hepsini birden yutmasını istedi. Arkadaşlarının ısrarı üzerine 3 hapı birden yutan Ali Can, uyuşturucu madde kullanmayan biri olması nedeniyle aniden fenalaştı. İddianameye göre, fenalaşan çocukluk arkadaşlarına yardım etmek ve 112'yi aramak yerine Ali Can'a ait gri renkte aracın anahtarını yakıt deposu kapağının içine koyan Batuhan Y. ve Mehmet Emin B. olay yerinden hızla uzaklaştı.



Aynı gün saat 17.00 sıralarında Ali Can'a ait araç Şahin Tepe mevkisinde bulunduktan sonra yapılan aramada, genç adamın cansız bedeni araçtan metrelerce aşağıda, engebeli ve çalılık arazide sırt üstü şekilde bulundu. Yapılan otopsinin sonucunda talihsiz adamın 'uyarıcı madde zehirlenmesi' sonucu öldüğü ifade edilirken, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı; Batuhan Y. ve Mehmet Emin B.'nin olay öncesi ve sonrası şüpheli davranışları ve Ali Can'ı ısrarla ağaçlık ıssız bir yere çağırmaları, yine ısrarla çok sayıda uyuşturucu hap içmesini istediklerini göz önüne alarak Batuhan Y. ve Mehmet Emin B.'nin 'kasten öldürme' suçlamasıyla yargılanmasını istedi. Olayla ilgili gözaltına alınan ve cinayet şüphelisi iki arkadaştan Batuhan Y.'ye elektronik kelepçe takılırken Mehmet Emin B. ise tutuklandı.





"BANA BİR ŞEY OLURSA ÇOCUKLARIMA NE OLUR?"

Ali Can'ın aracının Şahin Tepesi mevkisinde bulunmasının ardından o gece birlikte oldukları arkadaşlarından Mehmet Emin B.'yi olay yerine çağırdıklarını anlatan Ali Can'ın babası Mehmet Can, "Arkadaşı 'burada olabilir' deyince biz aşağı inerek oğlumu bulduk. Sürüklenerek götürülmüş. Ayağında ayakkabı yok ama herhangi bir yara izi de yok. Bir ayağı kırıktı. Ayağı da orada kırılmış. Orada büyük bir taş ve kan izleri vardı. Arkadaşları, oğlumun yukarıdan düşmüş olabileceğini de iddia etti ama öyle bir şey olsa ayağında ayakkabı olmadığı için ayak tabanında taş batması olurdu. Kollarından tutarak oraya sürüklenmiş. Biz bu olayın neden gerçekleştiğini öğrenmek istiyoruz. Biri 5 aylık, diğeri 5 yaşında 2 çocuğu ortada kaldı" dedi.



Olaydan önce oğlunun kendisine yaklaşık 1 hafta arayla 2 kez 'Baba, bana bir şey olursa çocuklarıma ne olur?' diye sorduğunu da anlatan Mehmet Can, "Bu sektörel bir cinayet de olabilir. Oğlum kantar ve dolum sistemleriyle ilgili yeni bir yazılım imal etmişti. Sudan'da 10 adet kantar kurmak için ihale almıştı. Sudan'daki bir karışıklıktan dolayı oraya gitmeyi erteleyip burada kaldı. Kantar ve dolum sektöründe yeni yazılımlar geliştirdiği için bazı çevreler tarafından baskı altında tutulmak isteniyordu" diye konuştu.



OLAY YERİNDE FARKLI BİR ARAÇ DAHA VARMIŞ

Olayla ilgili haberlerin çıkmasının ardından olayın olduğu saatlerde oradan geçen bir kişinin kendisine ulaştığını da kaydeden Mehmet Can, "Bir görgü tanığı bize ulaşıp olay günü gri renkte bir arabanın ön kapısı açık, içinde ayakları yukarıda kalkmak için uğraşan bir şahsın olduğunu ve duvarla araç arasında da 3 kişinin olduğunu söyledi. Aynı kişi olay yerinde kırmızı renkte başka bir aracın da olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.





"RÜYAMDA SENİ ÖLMÜŞ OLARAK GÖRDÜM" MESAJI

Ali Can'ın eşi Özlem Can ise eşinin, arkadaşlarından gelen telefonu kendisine 'işe gidiyorum' diye söylediğini anlatarak, "Gece 02.00 sıralarında telefonla görüşüp dikkat etmesini istedim. Saat 05.20'de eşimin telefonları açılmamaya başladı. Akşam arkadaşları Batuhan ve Mehmet Emin ile birlikte buluştuklarını öğrendim. Aracın bulunduğu yere gittik ve Mehmet Emin'i de olay yerine çağırdık. Mehmet Emin'in yönlendirmesiyle, eşimi hiçbir canlının hak etmediği bir şekilde bulduk. Bunu yapanların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum. Biz çok mutlu bir aileydik. Olaydan 1 ay önceye kadar eşimi sürekli dışarı çağırıyorlardı. Eşim gitmek istemiyordu. Olaydan bir gün önce de Mehmet Emin, eşime 'Rüyamda seni ölmüş olarak gördüm' diye mesaj gönderdi. Sürekli çağırdılar ve en sonunda da canını aldılar" dedi.



"OLAYIN SEYRİ DEĞİŞECEK"

Cinayetle ilgili şüphelerin olduğunu ifade eden Avukat Melis Nur Yeter de biri ev hapsinde diğeri tutuklu bulunan iki sanığın ifadelerinin birbiriyle çelişkili olduğunu söyleyerek, "Olay yerinde keşif yapılacak. Çünkü olay yeri biraz ilginç. Ali Can, tek ayağında kırık olarak, ayakkabısız bulundu. İki sanığın ifadeleri birbirini tutmuyor. Müvekkillerime ulaşan tanıkların ifadeleri de olayın seyrini değiştirecek gibi duruyor. Tanıklar olay yerinde birden fazla kişi olduğunu ve Ali Can, can çekişirken bu kişilerinde yanlarında olduğunu ve olay yerinde bir araba daha olduğunu söylüyor. Bu tanıklar mahkeme tarafından da dinlenecek. Olayla ilgili bilgisi olan kişiler varsa bu olayın çözülmesi için tarafımıza ulaşmalarını istiyoruz" diye konuştu.

