İzmirli babadan PKK’ya 2 hafta süre

Kızına kavuşabilmek için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine destek veren baba Mehmet Laçin, eylemine, baypas ameliyatı olmak üzere geldiği İzmir'deki HDP İl Binası önünde devam ediyor.

12 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kandırılıp dağa kaçırılan kızına kavuşabilmek için önce Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan, ardından da kalp ameliyatı için İzmir'e gelen Mehmet Laçin, şu an 27 yaşında olan kızı Gamze'yi geri alabilmek için eylemini İzmir'de sürdürüyor.

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Diyarbakır'dan sonra HDP İzmir il binası önünde nöbet tutan acılı baba, "Bu eyleme başlayalı 160 gün oldu. HDP'li vekilleri açık oturuma davet ettim. Ben Erzurum'un bir dağ köyünde sadece okumayı bilen bir adamım, siz üniversite mezunusunuz. Kendinize güveniyorsanız benim karşıma çıkın. PKK'nın elinde tuttuğu kızımın nerede olduğunu bilmiyorum. Onlara 2 hafta süre veriyorum. Kızımı ölü ya da diri bana geri vermezlerse, sınırı geçip onlarla mücadele edeceğim. Ölümü göze aldım" dedi. Terör örgütü PKK'nın üst düzey kadrosunun 16 bin dolar maaş aldığını iddia eden Laçin, "Bu çocukları suç aleti olarak kullanıyorlar. Başlarındakiler onlara 'Gittiğiniz yerde ya öldüreceksiniz ya öleceksiniz' diyor. Çocuklarımız bilerek suç işlemiyor, onları bu suça zorlayanlar var. Bu çocuklar şu anda rehin. Ben buradan HDP'ye sesleniyorum. Pervin Buldan diyor ya 'Dağdakiler bedel ödüyor' diye. Peki o dağdaki yöneticiler eline silah alıp da Mehmetçik'in karşısına çıkar mı?" şeklinde konuştu.

ERCAN AKGÜN