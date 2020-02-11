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Kulak kopartan saldırgan aranıyor

Kulak kopartan saldırgan aranıyor
Giriş Tarihi: 11.2.2020

İzmir'in Tire ilçesinde 75 yaşındaki Beyhan Güleç dün saat 11.00 sıralarında kimliği belirsiz bir soyguncu tarafından saldırıya uğradı. Eve giren maskeli soyguncu, kadına saldırdı ve kulağındaki altın küpeyi almak için kulağını yaraladı. Daha sonra kolundaki bileziği zorla söküp alan soyguncu, direnen kadını bacağından bıçakladı ve kayıplara karıştı. Polis, güpegündüz dehşet saçan soyguncuyu bulmak için çevredeki güvenlik kameralarını inceliyor.

NADİR UYSAL

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