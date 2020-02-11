Rüzgar enerjisinin başkenti İzmir

İzmir’de rüzgar sanayisi büyümeye devam ediyor. İzmir Kalkınma Ajansı bünyesinde bulunan Yatırım Destek Ofisi “Invest in İzmir”, özellikle yenilenebilir enerji ekipmanı üretimi yapan yerli/yabancı yatırımcının İzmir’e yatırım yapmasını ve İzmir’de hali hazırda bulunan yatırımcıların kapasitelerinin artmasını sağlama amacı ile ücretsiz yatırım danışmanlığı desteği sağlıyor.

INVEST IN İZMİR, KENTİ TANITMAYI SÜRDÜRÜYOR

Bugüne kadar toplam 500 milyon Avro'nun üzerinde yerli/yabancı yatırım ve 7 bine yakın ilave istihdamın İzmir'de yapılmasında rol oynayan "Invest in İzmir" yurt içi ve yurt dışı pazarda İzmir'in yatırım tanıtımını yapmaya devam ediyor. www.investinizmir.com adresi üzerinden ise yatırımcılar İzmir'in yatırım ortamına ilişkin birçok bilgiye ulaşabiliyor. Ayrıca Ajansın, yaklaşık 3 milyon Euro bütçeli AB kaynaklı yenilenebilir enerji alanındaki kümelenme projesinin uygulaması 2020 yılında başlayacak. Halihazırdaki sektörel gelişim trendi ile beraber önümüzdeki dönemde de İzmir'e birçok yerli ve yabancı sermayeli firmanın yatırım yapması bekleniyor.



"EN İYİ BÖLGESEL YATIRIM TANITIM AJANSI"

İZKA, doğrudan yabancı yatırımlar konusunda faaliyette bulunan ve alanının en önemli yayınlarından biri kabul edilen ABD merkezli Site Selection dergisi tarafından toplamda 5 kez Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölgesinin "En İyi Bölgesel Yatırım Tanıtım Ajansı" seçildi.

İzmir uzun süredir rüzgâr enerjisi sektöründe hem rüzgar enerjisi santrali (RES) kurulu gücü hem de rüzgâr türbinini oluşturan aksam ve parçaların imalatı konusunda gelişimini sürdürüyor. Kent yaklaşık 1.500 MW kurulu gücü, gelişmiş sektörel ekosistemi, 5.000 çalışanı ve 2 milyar dolarlık toplam yatırım tutarı ile son 15 yıldır rüzgâr enerjisi başkenti olarak Türkiye'nin öncü ve lider şehri konumunda yer alıyor. Son dönemde temiz bir enerji kaynağı olması sebebi ile rüzgâr enerji santrali (RES) yatırımları sadece ülkemizde değil, tüm dünyada artma eğilimi gösteriyor. Bu, aynı zamanda rüzgâr türbinini oluşturan ekipmanlara olan talebi de arttırıyor. Rüzgâr türbinini oluşturan tüm ana bileşenleri üretebilir ve bunları dünyanın çeşitli bölgelerine ihraç edebilir duruma gelen İzmir sanayisi ülke ekonomisine de bu anlamda önemli katkılar sağlıyor.

KALKINMANIN LOKOMOTİF SEKTÖRÜ

Geçtiğimiz dönemde İzmir, Enercon, Siemens - Gamesa, General Electric LM Wind Power, TPI Composites, CS Wind gibi dünya çapında faaliyet gösteren firmalar tarafından üretim merkezi olarak belirlenmişti. Ayrıca Ateş Çelik, Dirinler Döküm, Norm Cıvata ve Tibet Makina gibi çok sayıda yerel firmadan oluşan güçlü bir tedarik zinciri, İzmir'de oluşmuş durumda. Bu gelişmiş ekosistem her geçen gün İzmir'e yeni yatırımlar çekerek genişliyor ve İzmir'in kalkınmasında lokomotif bir sektör haline geliyor.

İZKA DESTEK SAĞLIYOR

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) yaklaşık 10 yıldır yenilenebilir enerji sektöründe özellikle rüzgâr enerjisi alanında faaliyetler yapıyor ve mali destekler sağlıyor. İzmir Kalkınma Ajansı bünyesinde bulunan Yatırım Destek Ofisi "Invest in İzmir", özellikle yenilenebilir enerji ekipmanı üretimi yapan yerli/yabancı yatırımcının İzmir'e yatırım yapmasını ve İzmir'de hali hazırda bulunan yatırımcıların kapasitelerinin artmasını sağlama amacı ile ücretsiz yatırım danışmanlığı desteği sağlıyor.

SÜRECİN TAKİBİ YAPILIYOR

Söz konusu yatırım danışmanlığı hizmetlerinin kalitesinin artırılması için Vergi Dairesi Başkanlığı, Ticaret Sicil Müdürlüğü ve SGK İl Müdürlüğü'nden personel görevlendirilmiş olup şirket kurulumu, vergi mevzuatı ve SGK konularındaki izin ve ruhsatlar konusunda kamusal danışmanlık hizmeti veriliyor. Bunun dışında İzmir'e yatırım yapmak üzere fizibilite çalışması yürüten yatırımcılara yatırım fırsatları, uygun yatırım alanları, insan kaynakları, yatırım maliyetleri ve ilgili sektör hakkındaki bilgiler sunularak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen yatırım teşvik uygulamalarından yararlanabilecek yatırımcılara ilgili başvuru sürecinin takibi konusunda destek sağlıyor.