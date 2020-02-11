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’nin ilk ve tek çocuk ormanı

Türkiye’nin ilk ve tek çocuk ormanı
Giriş Tarihi: 11.2.2020

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Örnekköy Mahallesi yakınlarında kurulan 400 dönümlük Çocuk Ormanı, Karşıyaka sınırlarında yer alan tüm okullara orman eğitim alanı olarak da hizmet verecek. İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, "Milli servetimiz ormanların emanetçisi çocuklarda orman bilinci oluşmasının tek yolu eğitim. Ağaca dokunmayan, kamp yapmayan çocuk kalmasın istiyoruz" dedi.

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