Cinayeti kırmızı araba çözecek

İzmir'de 15 Haziran 2019'da iki arkadaşıyla buluştuğu Çamkule Şahin Tepe'de cesedi bulunan 31 yaşındaki 2 çocuk babası Ali Can'ın (31) ölümü gizemini korurken, cinayet şüphelisi arkadaşların verdiği ifadelerin aksine, bir görgü tanığı olay yerinde maktulün arabasının dışında bir de kırmızı araba gördüğünü söyledi.

İFADELER ÇELİŞKİLİ

Avukat Melis Nur Yeter de biri ev hapsinde diğeri tutuklu bulunan Batuhan Y. (31) ve Mehmet Emin B'nin (33) ifadelerinin birbiriyle çelişkili olduğunu söyleyerek, "Müvekkillerime ulaşan tanıkların ifadeleri de olayın seyrini değiştirecek gibi duruyor. Tanıklar olay yerinde birden fazla kişi olduğunu ve Ali Can, can çekişirken bu kişilerin de yanlarında olduğunu, olay yerinde bir araba daha olduğunu söylüyor. Bu tanıklar mahkeme tarafından da dinlenecek. Olayla ilgili bilgisi olan kişiler varsa bu olayın çözülmesi için tarafımıza ulaşmalarını istiyoruz" diye konuştu.