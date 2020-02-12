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Havalimanındaki ‘Yüklematikler’ çalışmıyor

Havalimanındaki ‘Yüklematikler’ çalışmıyor
Giriş Tarihi: 12.2.2020

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İzmir'de toplu ulaşımda İzmirim Kart'ı kullanan vatandaşlar, Adnan Menderes Havalimanı'nda bu kartlara bakiye yüklemek için kullanılan 'Yüklematik' cihazlarından sadece bir tanesinin çalıştığını söyledi. Vatandaşlar, her gün yüzlerce müşterinin kullandığı diğer yüklematik cihazlarının arızalı olduğunu ve uzun süredir tamir edilmediğini iddia etti.

TEK BİR TANESİ ÇALIŞIYOR
İzmirim Kart'larına bakiye yüklemek için İZBAN Adnan Menderes Havalimanı Durağı'na geldiklerini ancak buradaki birçok yüklematiğin çalışmadığını ifade eden vatandaşlar, koskoca durakta sadece tek bir cihazın çalıştığını öne sürdü.

METİN BURMALI

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