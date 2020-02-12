Her yağmurda aynı çile yaşanıyor

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Şemikler Erdoğan Akkaya Caddesi'nde mazgal bulunmadığını belirten vatandaşlar, her yağmur sonrası yolun büyük bir kısmının göle döndüğünü söyledi.

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Karşıyaka'daki sokakların birçoğunun bu şekilde olduğunu da anlatan vatandaşlar, "Yağmur yağdıktan sonra mazgal olmadığı için yollar resmen göle dönüyor. Vatandaş olarak kaldırımda dahi yürüyemiyoruz, önlem alınmalı" dedi.

'YETKİLİLER GÖRSÜN'

Şemikler semtindeki Erdoğan Akkaya Caddesi numara 194'teki otobüs durağının önü başta olmak üzere caddenin büyük bir bölümünde yağmur sularının gitmesi için mazgal olmadığını söyleyen vatandaşlar, belediye yetkililerinin yaşananları görmesini istedi. Kentte geçtiğimiz haftalarda meydana gelen yağış sonrası Karşıyaka'nın pek çok yerinin mazgallar olmadığı ya da mazgallar tıkandığı için göle döndüğünü de ifade eden vatandaşlar, "İzmir Büyükşehir Belediyesi ya da Karşıyaka Belediyesi'ndeki Fen İşleri Müdürlüğü çalışanları acaba bu sorunu görüp, bir çözüm bulabilir mi çok merak ediyoruz" diye konuştu.

METİN BURMALI