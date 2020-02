İzmir Marble Fuarı dünyayı ağırlayacak

Çin’deki Korona virüsü nedeniyle sektöründe dünyanın en büyük fuarları arasında olan Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı ertelenince, dikkatler İzmir’deki Marble Fuarı’na çevrildi. 1-4 Nisan tarihlerindeki fuara 1000’in üzerinde firma akın edecek.

Korona virüsüyle mücadele eden Çin'de 16-19 Mart'ta yapılması planlanan Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nın 6-9 Haziran'a ertelenmesi, dünya sıralamasında ilk üçte yer alan İzmir Marble Fuarı için fırsat oldu. İzmir ve çevre illerdeki otel rezervasyonlarının dolup taştığı fuar, mermer piyasasında söz sahibi diğer ülkelerin de akınına uğrayacak. Çin'deki fuar için tüm hazırlıkların yapıldığını anlatan Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, "Bu fuarın ertelenmesi biz üreticiler için kötü oldu. Ama İzmir'de yapılacak olan Marble ayrı bir önem kazandı. Çin'den mal alan dünya ülkelerinin rotasını Türkiye'ye ve İzmir'e çevireceğini ümit ediyoruz. Bu yıl İzmir Marble'de 30-40 bağlantı ve satış anlamında büyüme bekliyoruz. Çin'de 150 firma stand açacaktı. Mağdur olmamaları için harekete geçtik" ifadelerini kullandı.

FIRSATA ÇEVİRECEK

Çin'deki dev fuarın ertelenmesiyle ilgili konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, "1-4 Nisan 2020'de yapılacak olan İzmir Marble, dünyada mermer ve doğal taş sektörü için artık 2 kat daha fazla önem arz ediyor. Öncelikle Çinlilerin bir an önce bu salgın hastalıktan kurtulmasını temenni ediyorum. Bu sorunu fırsata çevirme gibi bir niyetimiz asla yok. Ancak sektörün büyük bir açığı doğacak. Bunun İzmir'deki fuarla birlikte avantaja çevrilmesi için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız" açıklamasını yaptı.



TALEP OLDUKÇA FAZLA

Fuarda A, B ve C Holü'nde doğal taş firmalarını ağırlayacaklarını aktaran Tunç Soyer, "Hollerde işlenmiş doğal taşlar sergileniyor. C Holü'nün yanında kurulan üzeri kapalı dev alanda ise makineler yer alacak. İş makinelerinin görsel şovu hollerin ortasında yapılacak. Fuara dünyanın çeşitli ülkelerinden çok sayıda talep var" dedi.

FATİH ŞENDİL