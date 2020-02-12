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'de elektrikler ne zaman gelecek? elektrik kesintisi!

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 12 Şubat Çarşamba İzmir elektrik kesintisi!

12.02.2020, 10:28

'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrikler kesik? sorusu İzmirliler tarafından araştırılıyor. Gediz Elektrik elektrik kesintisi detaylarını paylaştı. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

BAYINDIR

12.02.2020 09:00 17:00 KIZILCAAĞAÇ MAHALLESİNİN TAMAMI VE KARAHALİLLİ MAHALLESİ TR-1 TRAFOSU İLE ENERJİ ALAN ÖZEL TRAFOLAR

BERGAMA

12.02.2020 09:0017:00 HALIKÖY MAHALLESİ

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