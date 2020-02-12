İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 12 Şubat Çarşamba İzmir elektrik kesintisi!

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrikler kesik? sorusu İzmirliler tarafından araştırılıyor. Gediz Elektrik 12 Şubat Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detaylarını paylaştı. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

BAYINDIR 12.02.2020 09:00 17:00 KIZILCAAĞAÇ MAHALLESİNİN TAMAMI VE KARAHALİLLİ MAHALLESİ TR-1 TRAFOSU İLE ENERJİ ALAN ÖZEL TRAFOLAR BERGAMA 12.02.2020 09:0017:00 HALIKÖY MAHALLESİ