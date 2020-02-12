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'de su kesintisi 12 Şubat Çarşamba! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de su kesintisi 12 Şubat Çarşamba! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

12.02.2020, 09:59

'de sular ne zaman gelecek? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İZSU bugünün su kesintisi duyurusunu paylaştı.Yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de birçok ilçede su kesintisi yaşanacak. Peki İzmir'de hangi ilçelerde sular kesik? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi detayları...

BERGAMA KURTULUŞ
12.02.2020 saat 08:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

BORNOVA ZAFER, SERİNTEPE
12.02.2020 saat 09:40 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.

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